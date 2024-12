Wrap-ups van Xbox en PlayStation, Marvel Rivals is hier en meer in overig nieuws week 49

Voor wij aan de slag gaan met Marvel Rivals hebben we ook deze week weer een overzichtje gemaakt van al het overige nieuws. Veel leesplezier!

Nieuws

Het Zuid-Koreaanse Smilegate heeft een investering gedaan in de nieuwe studio van Rockstar-oprichter Dan Houser. Zijn nieuwe studio Absurd Ventures werkt aan een nieuwe openwereldgame en heeft onlangs een graphic Novel en een podcastreeks genaamd A Better Paradise uitgebracht.

Ryosuke Yoshida, de regisseur van Visions of Mana, heeft laten weten een baan bij Square Enix te hebben. Daar werkte hij al bij met de eerder genoemde game, maar destijds nog via de Netease-studio Ouka Studios. Daar was helaas geen toekomst meer voor het hele bedrijf, maar Square Enix wilde hem er echter wel graag bij houden.

Nintendo heeft een betaalde versie van Animal Crossing: Pocket Camp geïntroduceerd. Eerder dit jaar werd de gratis versie van de game offline gehaald, maar dat was dus ook uiteindelijk het plan van de platformhouder. In de game kunnen spelers hun eigen camping opbouwen en deze is alleen verkrijgbaar voor mobiele apparaten. De game is tot en met 31 januari 2025 verkrijgbaar voor €9,99, daarna kost ie een tientje meer.

Er wacht een ontspannen campingleven op je! Breng de wereld van #AnimalCrossing naar je smartapparaat met Animal Crossing: Pocket Camp Complete, dat nu verkrijgbaar is! Kijk hier voor meer info: https://t.co/6877y4ClSi pic.twitter.com/sYNdzJpm7x — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 2, 2024

Call of Duty heeft al heel wat merkwaardige samenwerkingen gehad, maar blijkbaar is het voor Activision niet gek genoeg. Squid Game is namelijk de volgende die de handen ineen slaan met de populairste shooter ooit.

Squid Games x Call of Duty collab has just been announced pic.twitter.com/9fGtGsScNN — ModernWarzone (@ModernWarzone) December 2, 2024

‘

Marvel Rivals is sinds vandaag te spelen en op het PlayStation Blog is eerder deze week onthuld dat PlayStation-eigenaren een exclusieve outfit voor Spider-Man krijgen, namelijk de Scarlet Spider.

Daarnaast is er ook bekendgemaakt dat de heroshooter van Netease op 1440p en 60fps op de PlayStation 5 draait en 4K/ 60fps op de PlayStation 5 Pro.

Ook heeft de ontwikkelaar in een Dev Day laten weten dat er betaalde season passes naar de game komen, die overigens zonder tijdlimiet voltooid kunnen worden. Deze passes bevatten in ieder geval vijf nieuwe outfits en andere cosmetische items voor de personages.

De PlayStation VR2 ondersteunt sinds deze week ook hand tracking. Dit betekent dat er voor games die de feature ondersteunen dat je geen controllers meer nodig hebt. Helaas zijn die er nog niet, maar het lijkt ons sterk dat dit nooit gaat gebeuren.

PlayStation VR2 hand tracking in action. #PSVR2 pic.twitter.com/THPXkuJfqg — PlayStation VR News (@PS4VRNews) December 4, 2024

Eerder deze week kon je al zien hoeveel uur je op een van de Xbox platformen had gespeeld, maar voor je PlayStation Wrap-up moet je nog even wachten: deze zal namelijk op 10 december worden vrijgegeven.

Square Enix heeft laten weten dat er na het volgende in-game seizoen “Party Goes On” geen nieuwe seizoenen naar Foamstars zullen komen. De game kent al vanaf het begin niet echt grote spelersaantallen en is zelfs al sinds oktober free-to-play, maar ook dat lijkt niet al te veel hebben geholpen.

Attention FOAMSTARS: Please take a look at this notice regarding #FOAMSTARS season updates: https://t.co/hThcDHbi95 pic.twitter.com/hAR5NCuklE — FOAMSTARS (@foamstarsgame) December 5, 2024

Nadat in de afgelopen twee weken de eerste Donkey Kong Land en diens opvolger werden toegevoegd aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket is het deze week tijd voor het derde avontuur!

Ga met Dixie Kong en Kiddy Kong op avontuur in een onbekende wereld! De #GameBoy-klassieker Donkey Kong Land III is nu beschikbaar voor leden van #NintendoSwitchOnline! pic.twitter.com/mLU8lGl2J7 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 4, 2024

Stalker 2 kende niet bepaald een vlekkeloze lancering, maar daar komt langzaamaan verandering in. Het Oekraïense GSC Game World heeft inmiddels drie patches uitgebracht om de ervaring nog soepeler te maken.

To all stalkers who continue to explore the Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — Patch 1.0.3 is now live on PC via Steam, Epic Games Store, and GOG. The update will be arriving soon on Xbox and the Microsoft Store. This patch addresses crashes, memory leaks, and issues… pic.twitter.com/dVrf59V56S — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) December 3, 2024

Path of Exile 2 is een ongekend succes op Steam via Early Access. Al ruim één miljoen gamers hebben de game in huis gehaald. Ontwikkelaar Grinding Gear Games is verbijsterd door het succes en zegt dat er dit weekend wel eens wachtrijen kunnen ontstaan. Men werkt echter hard aan meer serverruimte!

We’ve just reached 1 million Early Access redemptions. The support you have all shown for Path of Exile 2 Early Access is far beyond anything we could have ever predicted. However we want to be upfront with you all and let you know there may very well be queues over the weekend. pic.twitter.com/bwGpsVNdGU — Path of Exile (@pathofexile) December 6, 2024

BioWare heeft een losstaande character creation app gelanceerd voor Dragon Age: The Veilguard. Hier kun je dus jouw eigen personage aanmaken en er later mee aan de slag gaan als je de game in huis haalt. Dat moet je dan wel alleen doen op dezelfde platform als degene waarop je jouw personage hebt aangemaakt.

Serie/ fimnieuws

Walter Goggins speelde in het eerste seizoen van de Fallout serie als de Ghoul en laat via Instagram weten dat de voorbereidingen voor het tweede seizoen zijn getroffen. Hieruit kunnen we dus ook opmaken dat de acteur wederom van de partij zullen zijn.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Walton Goggins (@waltongogginsbonafide)

Trailers

Lost Records: Bloom & Rage is de nieuwste game van Life is Strange ontwikkelaar Don’t Nod en in de nieuwste trailer van de game wordt de “Abyss” behandeld. Zou dit hetgeen zij waar de vier vrienden in 1995 er voor hebben gekozen om niet meer met elkaar om te gaan?!

Er is een nieuwe trailer van Kingdom Come: Deliverance 2 vrijgegeven waarin meer van het verhaal wordt verteld. De game staat gepland om op 4 februari 2025 te verschijnen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X. ‘

Eternal Strands is de eerste game van Yellow Brick Studios, dat bestaat uit onder andere veteranen van BioWare en Ubisoft. De actiegame ziet er veelbelovend uit en is al vanaf volgende maand te spelen!

Geruchten

Hazelight Studios gaat deze maand nog hun nieuwe game onthullen. Het lijkt erop dat de ontwikkelaar van It Takes Two dit gaat doen tijdens de Game Awards. Billbil-kun van Dealabs claimt dat de game Split Fiction heet en in maart al zal gaan verschijnen.