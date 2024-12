Microsoft komt mogelijk volgende maand met een Xbox event

Microsoft staat de laatste jaren bekend om in januari een Developer Direct te houden. Als we Tom Warren van The Verge mogen geloven, zal het bedrijf ook volgend jaar met een Xbox event starten.

Microsoft heeft een druk jaar voor de boeg als we na de releasekalender kijken. Zo komen Avowed, Fable, South of Midnight, The Outer Worlds 2 (komt ook naar PS5) en Towerborne uit. Als we Tom Warren moeten geloven, gaat Microsoft mede daarom een event houden in januari. Hij zegt overigens dat hij het verwacht, dus het klinkt nog niet heel overtuigend.

feels like Microsoft has finally hit a good cadence with Xbox Game Pass releases, especially with recent drops like Indiana Jones and what’s ahead in 2025. Avowed, South of Midnight, Doom, Towerborne, Fable, Outer Worlds 2, and more are coming next year. I’m also expecting an Xbox event in January 👍 — Tom Warren (@tomwarren.co.uk) 17 december 2024 om 16:14

Echter heeft Microsoft in de afgelopen twee jaar een Developer Direct gehouden in januari, dus wat dat betreft zou het heel goed mogelijk zijn. Wat hopen jullie dat Microsoft volgend jaar nog meer gaat uitbrengen? Is het niet tijd dat Perfect Dark gaat releasen?!