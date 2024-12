Dungeons & Dragons: Dark Alliance zal niet meer beschikbaar worden

In 2021 verscheen Dungeons & Dragons: Dark Alliance, een actiegame gebaseerd op de iconische D&D-franchise. Nu heeft de Steam-pagina van de game een update gekregen met nieuws dat vanaf 24 februari 2025 is het spel niet meer te koop, en worden de servers offline gehaald.



De aankondiging op Steam luidt:

“We will be shutting down the Dark Alliance servers on 2/24/2025 and it will no longer be available to purchase starting that day. The base game and all DLC are still available to play in offline single player by anyone who currently owns it.”

Dit betekent dat spelers die de game al in bezit hebben, deze na 24 februari nog steeds kunnen spelen. Wel zal het online co-op aspect verdwijnen omdat de servers worden afgesloten. De game en alle DLC blijven toegankelijk in offline singleplayer.

Voor spelers die nog geen kopie van Dungeons & Dragons: Dark Alliance hebben, is dit de laatste kans om de game te kopen voordat het verdwijnt.