Helldivers 2 krijgt een cross-over met Killzone 2!

Fans van Helldivers 2 kunnen zich verheugen, want de allereerste cross-over van de game is onthuld: Killzone 2. Ontwikkelaar Arrowhead Game Studios viert de voortdurende strijd in Omens of Tyranny met deze spannende samenwerking, inclusief premium content geïnspireerd op de iconische PlayStation-franchise.



De crossover markeert een nieuw niveau van premium aanbiedingen, gereserveerd voor samenwerkingen en unieke thema-updates. Het team benadrukte dat ze alleen cross-overs nastreven die passen binnen het universum van de game. “Helldivers 2 x Killzone 2” brengt dat, met High Command die zelfs extra beloningen met een Killzone-thema teaset, afhankelijk van het succes van spelers in de Galactic War.

Als reactie op feedback van spelers, verzameld via Discord en Reddit, testen de ontwikkelaars veranderingen in de Superstore van Helldivers 2. Momenteel hebben spelers aangegeven gefrustreerd te zijn, omdat items te snel uit de rotatie verdwijnen, waardoor het moeilijk is om de gewenste uitrusting te krijgen.

Tijdens het Killzone 2-evenement duren de rotaties in de Superstore vijf dagen per pagina in plaats van het gebruikelijke ritme, met twee pagina’s aan items om te ontdekken. Na het evenement keert de winkel terug naar zijn normale schema, en zullen de ontwikkelaars meer feedback verzamelen om het systeem verder te verbeteren.

Het Killzone 2-crossover-evenement is nu live, waardoor spelers de kans krijgen om in stijl te vechten voor vrijheid, geïnspireerd door nostalgische gear.