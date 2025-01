Disney wil meer Indiana Jones, GTA 6 wordt een kaskraker en meer in overig nieuws week 1

Disney heeft bij Bethesda laten weten dat ze wel een toekomst zien in Indiana Jones games. De eigenaar van het IP ziet het succes van Indiana Jones and the Great Circle als een goed begin. Disney zou Bethesda al gebeld hebben voor meer games uit deze serie.

Rusland heeft vorig jaar laten weten een eigen console te zullen bouwen, aangezien de PlayStation 5 en Xbox Series S/X niet alle functies meer ondersteunen in het land door sancties vanwege de oorlog. Het land heeft nu een minder krachtige streamingconsole op de markt gebracht, maar erkend dat deze niet kan opboksen tegen de veel krachtigere consoles van Sony en Microsoft.

Stardew Valley blijft het goed doen in de verkopen, want inmiddels heeft de game de 41 miljoen verkochte exemplaren gepasseerd. 26 miljoen daarvan zijn van de PC-versie en bijna 8 miljoen van de Switch-versie.

Marvel Rivals doet het erg goed en wordt ook flink voorzien van nieuwe content. Zo komen binnenkort The Fantastic Four na de game en op maandag 6 januari om 17:00 (Benelux tijd) zal de eerste trailer worden gedropt.

Get ready to welcome Marvel’s First family in Marvel Rivals. Trailer on January 6th at 8:00 AM PST / 16:00 UTC. Be there. #MarvelRivals #FantasticFour #NewYorkCity pic.twitter.com/4Cjh9mXSi3

GTA-uitgever Take-Two gaat flink scoren dit jaar met de release van GTA 6. Volgens onderzoekbureau DFC Intellegence gaat de game namelijk 3,2 miljard dollar binnenhalen in een jaar tijd. Het bedrijf verwacht dat de inkomsten van pre-orders al de 1 miljard dollar gaan overschrijden.

Call of Duty en Squid Game werken vanaf vanavond samen en om de content vrij te spelen, moet je dus een aparte event pass kopen. Al hoewel er ook zonder aanschaf van een dergelijke pass wat cosmetische items zijn te ontgrendelen.



Helldivers 2 studio Arrowhead werkt op dit moment aan een concept voor een nieuwe game. Op X laat Helldivers 2 regisseur Johan Pilestedt zijn volgers speculeren over de nieuwe game en haalt zelfs een aantal concepten aan die het bedrijf heeft gebruikt. Zo haalt hij een twin-stick shooter aan, maar ook een firstperson on-rail shooter.

With 10 minutes to 2025. What are your expectations and desires for what the next Arrowhead game will be?

I am working on the high concept, but I would love to hear your speculation. 🥳

— Pilestedt (@Pilestedt) December 31, 2024