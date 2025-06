The Outer Worlds 2, Persona 4 Revival en nog veel meer bij de Xbox Games Showcase!

De games van de Xbox Games Showcase staan hier allemaal op een rij!



De show begint een trailer voor Outer Worlds 2! Het geeft een beeld van het verhaal en combat met verschillende soorten wapens. De game komt uit op 29 oktober

High on Life 2 belooft fast-paced combat en fast-paced movement!

De aankondigingstrailer van Resonance: A Plague Tale Legacy toont de wereld in de 14e eeuw waarin Sophia haar onafhankelijkheid zoekt!

Asus en Xbox werken samen en brengen de ROG Xbox Ally en ROG Xbox Ally X!

The Blood of Dawnwalker heeft een nieuwe trailer die gameplay toont. Duik in een middeleeuwse wereld en vecht tegen vampieren in 3rd person combat. Het komt uit in 2026

Super Meat Boy 3D is een gloednieuw avontuur in 3D! De trailer geeft beeld van de nieuwe uitdagingen en levels die zeker voor frustratie gaan zorgen!

Hier is de officiële release date trailer voor Ninja Gaiden 4! Wapens, combos, monsters en over de top actie! Het komt uit op 21 oktober.

Indiana Jones and The Great Circle: The Order of Giants – Een nieuw avontuur in de dieptes in Rome met Indiana Jones! Speel het op 4 september.

Beast of Reincarnation – In het post-apocalyptische Japan, een land verwoest door corruptie en waar het krioelt van de monsterlijke beesten, ligt de laatste hoop van de mensheid misschien wel bij Emma – een verstotene vervloekt als Blighted One – en Koo, haar trouwe hond.

Clockwork Revolution de trailer geeft een duidelijk beeld van de wereld. Een Steampunk avontuur met comedy, character creation. RPG mechanics zoals, dialogue options, weapon custimization en tijdsmanipulatie!

Grounded 2 in dit overlevingsavontuur met een open wereld, voor solo of co-op gameplay, maak je wapens en pantsers, bouw je je basis en doorkruis je de speeltuin op je buggy. Speel Grounded 2 op 19 juli!

Cronos the New Dawn is een nieuwe game van Bloober Team. De trailer geeft een beeld van de verschillende monsters en combat weer!

Elder Scrolls Online brengt een world-changing event in oktober. Season of the Worm Cult komt uit op 15 juli

Aphelion is een verhalend sciencefiction avonturenspel ontwikkeld en uitgegeven door DON’T NOD.

There Are No Ghosts at the Grand is een griezelige, gezellige, muzikale mysterie! Hier word je de onwillige erfgenaam van een vervallen hotel dat ooit bekend stond om zijn charme en gastvrijheid. Terwijl je van kamer naar kamer gaat om restauratiepuzzels op te lossen, ontdek je ook enkele surrealistische, bovennatuurlijke geheimen uit het verleden van het hotel.

Heavenly Spear brengt een geheel nieuw Japans pantheon naar Age of Mythology: Retold, met 12 nieuwe goden, elk met unieke goddelijke krachten, goddelijke technologieën en mythe-eenheden uit eeuwenoude legendes.

MUDANG: Two Hearts is een nieuwe stealth actiethriller die zich afspeelt in het hedendaagse Zuid-Korea.

Planet of Lana II: Children of the Leaf is een ambitieus filmisch puzzelavontuur dat de omvang en reikwijdte van het origineel verdubbelt.

Fallout 76 Gone Fission introduceert de mogelijkheid om te vissen! Combineer verschillende soorten aas en pas je hengel aan om meer dan dertig vissoorten te lokken, waaronder enkele ongrijpbare Local Legends.

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE brengt de ultieme actie-RPG naar Xbox met nieuwe mechanics en 4-speler real-time co-op!

Aniimo een nieuwe free-to-play, next-gen creature-catching open-world ARPG.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 heeft een nieuwe launch trailer. Het laat verschillende skaters, skateparken en over the top fun zien! De game zal niet alleen de Doomslayer bevatten, maar het introduceert ook de Ninja Turtles! Er is een demo beschikbaar voor de game. Het komt uit op 11 juli

At Fate’s End is een actie-avonturenspel waarin je vecht tegen degenen van wie je houdt. Het komt uit in 2026!

Gears of War Reloaded de nieuwe trailer toont de graphics en gameplay van de game. Het bevat cross-play, cross progression en split-screen co-op. Het komt uit op 26 augustus!

De geruchten over de Persona 4 remake kloppen, spelers kunnen zich verheugen op Persona 4 Revival!

Sea of Thieves Smuggler’s Tide introduceert een nieuwe rol, loot, staat in de trend van smokkelen. Het komt in augustus!

Invincible VS is een brute, bloederige en hectische 3v3-tagvechter!

Final Fantasy Remake Integrade komt eindelijk naar Xbox!

Final Fantasy XVI Xbox port was ook aangekondigd en werd vandaag uitgebracht

Keeper, van Lee Petty en Double Fine Productions, is een verhaal zonder woorden waarin een lang vergeten vuurtoren ontwaakt en samen met een pittige zeevogel begint aan een hartverwarmend verhaal over onwaarschijnlijk gezelschap en een onverwachte reis naar onbegrijpelijke werelden. Beschikbaar op 17 oktober 2025!

In Call of Duty: Black Ops 7 stap je in de schoenen van David Mason die het Black Ops-team leidt tegen een manipulatieve vijand die angst boven alles bewapent.