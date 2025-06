Konami geeft donderdag een update over hun games

Konami gaat aanstaande donderdag een Press Start livestream houden, waarin men updates zal geven over hun games.

De stream zal in het Engels gehouden worden en focussen op “meerdere” games. In ieder geval zullen Metal Gear Solid Delta Snake Eater en Silent Hill F van de partij zijn. We zijn benieuwd of de uitgever nog meer verassingen in petto heeft, maar dat zullen we op 12 juni om 15:00 pas zeker weten.