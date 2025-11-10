Silent Hill 2 remake verschijnt mogelijk deze maand nog voor Xbox Series S/ X

De Microsoft Store lijkt per ongeluk de releasedatum van de Xbox Series S/ X-versie van Silent Hill 2 Remake te hebben verklapt.

Althans tot voor kort stond er een releasedatum op de website van Microsoft Store en dat werd gespot door True Achievements. Het goede nieuws is dat Xbox Series S/ X-eigenaren niet lang hoeven te wachten, aangezien de game al op 21 november zal moeten verschijnen. Echter is de releasedatum al weer verwijderd, maar negen van de tien keer betekent dit dat die wel klopt.

Er verscheen vorige maand al een classificatie voor de game en er wordt ook gespeculeerd dat de game, naast de Xbox Series S/ X, ook naar de Nintendo Switch 2 zal komen.

De remake van Silent Hill 2 verscheen in oktober vorig jaar al voor de PC en PlayStation 5 en werd door critici en gamers met open armen ontvangen. Het Poolse Bloober Team is verantwoordelijk voor de remake en is nu ook bezig met de remake van het eerste deel dat ergens volgend jaar moet komen.