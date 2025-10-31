Silent Hill Remake komt naar Xbox Series-consoles

Bloober Team wist een jaar geleden een behoorlijk succes te scoren met de release van Silent Hill 2 op de PC en PlayStation 5. Het ziet er naar uit dat ook Xbox Series S/ X-gebruikers binnenkort met de horrorgame aan de slag kunnen.

De classificatieraad ESRB heeft namelijk de pagina van de game aangepast en daar is te zien dat de game naar de Xbox Series-consoles gaat komen. Grappig detail: de pagina werd vandaag (op Halloween) veranderd. Helaas voor Switch 2-gebruikers wordt hun platform nog niet vermeld, maar wellicht dat dit in de toekomst nog gaat gebeuren. Echter hoorden we dit jaar dat Nintendo nog niet bepaald vrijgevig is met het uitdelen van dev-kits.

De remake van Silent Hill 2 verscheen op 7 oktober 2024 voor de PC en PlayStation 5. Het lijkt erop dat de game een tijdelijk exclusieve game was, maar dat kunnen we nu nog niet met volle zekerheid zeggen.