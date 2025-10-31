Ook singleplayers Halo 2 en 3 worden mogelijk voorzien van een remake

Halo verschijnt volgend jaar voor het eerst op de PlayStation en het lijkt erop dat het niet bij de remake van de singleplayer van Halo Combat Evolved gaat blijven.

De insider Halo Leaks claimt op social media dat Microsoft namelijk ook werkt aan een remake van de singleplayer modus van zowel Halo 2 als 3. Het zou dus precies hetzelfde zijn als Halo Campaign Evolved en geen multiplayercomponent bevatten.

Fans hoeven volgens de insider niet bang te wezen dat er helemaal geen multiplayer voor de game in ontwikkeling zijn. Deze zou namelijk worden toegevoegd in het nog aan te kondigen Halo 7. Voor die game zou Microsoft wederom hebben gekozen om de multiplayer en singleplayer apart van elkaar uit te brengen, zoals men dat eerder al deed met Halo Infinite.

Halo 2 & Halo 3 are being remade, yes they will have sprint. No multiplayer, only campaign. Full remakes.

Vooralsnog moeten we dit geheel met een flinke korrel zout nemen. Dit jaar wordt er sowieso al veel geroddeld over Halo. Zo zou er naast de remake van het eerste deel ook een multiplayer spin-off moeten verschijnen en een nieuw deel. Tot op heden is alleen de remake van de singleplayer van de eerste game onthuld.