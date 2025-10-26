Halo remake Campaign Evolved officieel aangekondigd

Halo Studios heeft tijdens de Halo World Championships officieel bevestigd dat er een remake van de singleplayer van Halo: Combat Evolved komt.

De singleplayer remake van de allereerste Halo-game, die destijds door Bungie werd ontwikkeld, zal volgend jaar naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X komen.

De ontwikkelaar heeft laten weten dat de game split-screen zal bevatten, waardoor je de game met meerdere spelers kunt spelen. Ook krijgt het cross-play ondersteuning, zodat je ook met vrienden kunt spelen die een andere platform gebruikt. Halo Studios meldt overigens dat het geen één-op-één remake zal worden, aangezien er nieuwe content aan is toegevoegd.

Er gaan al enige tijd geruchten over het internet over een remake van de allereerste Halo-game, maar ook over een nieuwe live-servicegame en een compleet nieuw deel in de reeks. Met Halo Campaign Evolved wordt het de eerste keer dat PlayStation-eigenaren de avonturen van de Master Chief kunnen beleven op hun platform.