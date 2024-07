Er zijn mogelijk twee Halo-games in ontwikkeling

Een diehard Halo-fan heeft de stoute schoenen aangetrokken en sprak met diverse voormalig ontwikkelaars van 343 Industries om wat informatie naar boven te krijgen over de toekomst van de serie.

BathrobeCast, die bekend staat om juiste informatie over de reeks naar buiten te brengen, heeft op X laten weten dat er twee nieuwe Halo-games worden ontwikkeld. Alleen niet bij 343 Industries, dat alleen de conceptfase en pre-productie van de games voor haar rekening neemt. Externe studio’s zouden nu worden ingeschakeld om de games te ontwikkelen en 343 Industries zal na de pre-productie alleen toezicht houden en ondersteunen.

Immers is de ontwikkelaar behoorlijk getroffen door de ontslagronde van begin dit jaar. Waar er eerder nog 500 man aan het werk was, zijn dat nu nog geen 280. Daarvan is slechts 30% bezig met de productie van games, waarvan voornamelijk de meeste de zakelijke kant regelen of producers zijn.

Volgens de Halo-fan zijn er dus twee Halo-projecten in ontwikkeling en één daarvan is de remake van Halo: Combat Evolved (waar eerder al over werd geroddeld) en de de andere is een nieuwe Halo-game. Beide games zouden overigens nog wel in pre-productie zijn en op zijn vroegst pas in 2026 gaan verschijnen.

De nieuwe Halo zou ook grotere gevechten moeten bevatten in de multiplayer. Het zou mogelijk gaan om de grote modus (Battle Royale) waar Certain Affinity aan werkte. Echter kunnen we niks van bevestigen, aangezien het nu nog puur speculatie is. Wel lijkt het ons mogelijk aangezien Microsoft de teugels wat strakker aan het houden is. Zo zou Halo Infinite wel een hoop geld in het laadje hebben gebracht, maar was het niet zo’n succes als het bedrijf had gehoopt.

🧾 343 Industries Headcount ➡️ According to the people we talked to (12 since March 2024), the studio appears to be less than 280 as of May 2024. ➡️ Only 30% of the remaining staff is related to Game-Content-Production ➡️ Many are Business oriented roles & Producers — Bathrobe Spartan 🎧 Podcast Halo (@BathrobeCast) July 14, 2024