Crash Bandicoot 5 en project “Dragon” geannuleerd

Blijkbaar had Activision een Crash Bandicoot 5 in ontwikkeling, maar werd er ook een project “Dragon” geannuleerd.

Hoewel laatstgenoemde niet door Activision is uitgegeven, hebben de games wel één overeenkomst: Nikolas Khole is namelijk de illustrator & character designer van beide games. Op X laat Khole weten dat beide games helaas zijn geannuleerd. Over Crash Bandicoot 5 vertelt hij niet zoveel behalve dat de game ooit gekend wordt als de Crash 5 die we nooit zouden krijgen en iedereen zijn hart zou breken.

It is not Spyro, but some day folks will hear about the Crash 5 that never was and it’s gonna break hearts — Nicholas Kole (@FromHappyRock) July 13, 2024

Over Project “Dragon” is hij wel heel erg aangeslagen, aangezien de game immers over een aantal weken al aan leek te worden gekondigd. Helaas zag Phoenix Labs het niet zitten en besloot de game te annuleren. Gelukkig voor de Spyro-fans is het Dragon geen verwijzing naar het bekende personage. Het is zelfs een heel ander soort game en Khole omschrijft het als een “knusse survival-crafting-multiplayer-rpg”. De game zou inspiratie hebben opgedaan door games als Minecraft en de missiestructuur op die van The Legend of Zelda: Breath of the Wild lijken.

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt, kun je het beste even het account van Khole opzoeken. De afgelopen tijd heeft hij namelijk concept art van project “Dragon” op het social media platform gezet.