Mogelijk eerste screenshot van BioShock 4 toont een vroege versie

Er is mogelijk een screenshot van BioShock 4 gelekt en daarin lijkt dus een vroege versie van de game te worden getoond.

De screenshot is te vinden op de website van MP1st, dat de screenshot heeft gevonden via een Visual Effects Artist van 2K. De naam van deze ontwikkelaar blijft overigens anoniem, aangezien de site niet wil dat deze ontslagen wordt.

In de screenshot zien we onder andere de mogelijke krachten die spelers krijgen. Zo is er een stopwatch te zien (iets van tijdkrachten), een magneet (spreekt voor zich zelf) en een bliksemschicht (ook wel duidelijk). Daarnaast zien we een shotgun met ricochet mod en dat is niet de eerste keer dat zo’n wapen in een BioShock game te zien is.

Wat we nog wel moeten vermelden, is dat de afbeelding uit 2021 stamt en dat er daardoor nog een hoop verandering doorgevoerd is. Overigens weten we niet eens zeker of de screenshot wel legitiem is. Dus houd vooralsnog de zout bij de hand.

Wel weten we in ieder geval zeker dat de game nog steeds in ontwikkeling. De ontwikkelaar plaatste onlangs 30 vacatures en dat geeft wel aan dat de productie van de game vordert! Kijken jullie uit naar deze game?!