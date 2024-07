Eerste blik op tweede seizoen The Last of Us en meer in overig nieuws week 28

De zomer lijkt dit jaar weer een tijd te worden voor het inhalen van je backlog, maar natuurlijk ook om even al het overige nieuws van de week door te nemen!

Nieuws

Beyond Good & Evil 20th anniversary edition krijgt een collector’s edition en deze is nu te pre-orderen. Check in het onderstaande bericht van X wat er allemaal bij zit.

Beyond Good and Evil – 20th Anniversary Edition Collector’s Edition revealed. Preorders go up July 12th on LRG https://t.co/xHq3Vs80KT pic.twitter.com/Ls3SJJZsFK — Wario64 (@Wario64) July 5, 2024

Volgens de ontwikkelaar van de Like a Dragon-games zal het volgende deel fans “enorm verrassen” . Het is nog niet bekend wanneer deze game verschijnt, maar het voorgaande deel (Infinite Wealth) werd in ieder geval met open armen ontvangen door fans en critici.

“We can’t tell you what kind of game it is but I will tell you .. you will be surprised.” WHAT IS RGG COOKING. — Yakuza Guy@AX (@TheYakuzaGuy) July 7, 2024



Een enquête voor Disney Dreamlight Valley lijkt te hinten naar Star Wars en Muppets content. In de vragenlijst wordt namelijk gevraagd welk Disney IP aan de game moet worden toegevoegd en hoe. Ook wordt er gevraagd naar welke personages spelers graag zien verschijnen.

Mocht je nog een PlayStation Portable willen scoren of de game Stellar Blade? Houd dan nog even de hand op de knip. Op 16 en 17 juli houdt Amazon de Prime Day en daarin kunnen gamers korting scoren op de eerdergenoemde game en hardware, maar volgens het bedrijf kunnen gamers nog veel meer kortingen verwachten!

Films en series

Volgend jaar verschijnt dan eindelijk het tweede seizoen van The Last of Us op HBO en deze week zagen we voor het eerst foto’s van de set. Daar waren in ieder geval Bella Ramsey (Ellie) en Isabela Merced (Dina) van de partij. Ramsey heeft wat langer haar en de bekende tattoo op haar arm, waardoor ze meer lijkt op Ellie uit the Last of Us: Part 2.

Dina & Ellie! ❤️ Isabela Merced and Bella Ramsey filming #TheLastofUs Season 2 🔥 pic.twitter.com/mu52kKZDgZ — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) July 8, 2024

Trailers van de week

Bandai Namco heeft laten weten dat het samen met Tamsoft werkt aan Bleach: Rebirth of Souls. In de game die is gebaseerd op de populaire animefranchise zullen spelers zwaardgevechten met andere personages houden in verschillende arena’s.



Op 25 juli verschijnt er een update voor Gran Turismo 7 die onder andere zes nieuwe bolides aan de game toevoegt. In de trailer zie je wat update 1.49 allemaal met zich meebrengt.



Marvel’s Rivals zal vanaf 23 juli een gesloten beta houden en daarin zal Spider-Man van de partij zijn. In de onderstaande trailer kunnen we alvast zien welke moves Peter Parker’s alterego allemaal in huis heeft.



Daarnaast is ook een video vrijgegeven waarin Spidey’s grootste rivaal Venom de show steelt. Zo zien we wat hij in huis heeft om de vijanden op de grond te brengen.



Frontier Developments heeft de opvolger van Planet Coaster aangekondigd. De sequel zal in de herfst moeten verschijnen en in de onderstaande trailer krijgen we de eerste beelden te zien.



Greedfall 2: The Dying World komt op 24 september uit op Steam via Early Access. Uiteraard werd dit gebeuren vergezeld met een nieuwe trailer!



Tekken 8 spelers kunnen vanaf 25 juli (22 juli als je de Year 1 Pass hebt) aan de slag met Lidia Sobieska. In de onderstaande trailer wordt getoond wat haar moves zijn.



In JDM: Ride of the Scorpion draait het om driften. De free-to-play racegame zal op 8 augustus verschijnen en deze week werd er een nieuwe trailer vrijgegeven waarin we wat gameplay kregen voorgeschoteld.



Geruchten

Volgens Billbil-kun van Dealabs zal EA Sports FC 25 op 27 september gaan verschijnen. De aankondiging zou ergens deze week plaats moeten vinden.

Volgens Insider Gaming verschijnt deze maand Call of Duty Modern Warfare 3 (van 2023) op Xbox Game Pass. Volgende maand zal ook Crash Bandicoot N Sane Trilogy naar de service komen (dat is overigens al wel bevestigd) en volgen Spyro Reignited Trilogy en Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 snel!