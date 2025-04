The Last of Us Complete – Nu beschikbaar op PS5, fysieke Collector’s Edition komt in juli

Sony heeft vandaag The Last of Us Part Complete gelanceerd op PlayStation 5. Deze bundel bevat niet alleen de remaster van het veelgeprezen vervolg, maar ook de originele game én de gloednieuwe roguelike modus No Return. Voor verzamelaars is er goed nieuws: een fysieke Collector’s Edition verschijnt op 19 juli.



De Complete Edition is nu digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store en bevat:

The Last of Us Part II Remastered

De nieuwe No Return-modus

De bonusverhalen Lost Levels

Developer commentary

En alle nieuwe grafische en performance-upgrades voor PS5

Fysieke Collector’s Edition (vanaf 19 juli)

Fans die liever iets tastbaars in handen hebben kunnen vanaf 19 juli terecht voor de fysieke versie van de Complete Edition. Deze bevat extra’s zoals:

Een SteelBook-case

Vier enamel pins

Een set The Last of Us Part II-uitdagingkaarten

En meer digitale content

Let op: dit is niet hetzelfde als de eerder uitgebrachte The Last of Us Part II Remastered W.L.F. Edition, maar een meer toegankelijke release met focus op het volledige verhaal en extra content.

No Return – Nieuwe uitdaging voor veteranen

De No Return-modus daagt spelers uit met een roguelike-structuur waarbij je elke keer opnieuw moet zien te overleven met wisselende vijanden, wapens en modifiers. Fans van intense combat en stealth zullen hier hun hart aan ophalen.

Voor wie de game al bezit op PS4: er is een betaalbare upgrade-optie beschikbaar om over te stappen naar de Remastered-versie op PS5.

Met deze Complete Edition zet Naughty Dog nogmaals in op kwaliteit, fanservice en het uitbreiden van hun geliefde post-apocalyptische wereld.