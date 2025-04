Veel Switch 2-nieuwtjes, The Last of Us seizoen 3 bevestigd en meer in overig nieuws week 15

Deze week blijft het Nintendo Switch 2-nieuws binnenstromen, maar natuurlijk was er nog genoeg anders te melden. We hebben het weer op een rijtje gezet!

Nieuws

Ook in Nederland worden Game Awards gehouden en op 3 december wordt gehouden in het Chassé Theater te Breda. Op de officiële website kunnen ontwikkelaars tot 1 september hun game aanmelden. De game moet echter wel tussen 1 juli 2024 en 31 augustus zijn uitgebracht.

Volgende week verschijnt er een update voor Kingdom Come Deliverance 2 die een hardcore modus aan de game toevoegt. Daarin wordt de game nog uitdagender door onder andere het ontbreken van de kompas en het feit dat de locatie van de speler niet meer op de kaart wordt getoond. Ook zijn er 10 nieuwe perks voor Henry te ontgrendelen en de namen doen suggereren dat ze de game niet bepaald makkelijker maken.

Hardcore Mode is coming to #KCD2 next week.

Pick your perks. Embrace the pain. pic.twitter.com/RYzuEQWhQw — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) April 7, 2025

Nintendo Switch 2

De Zuid-Koreaanse website van Nintendo heeft mogelijk per ongeluk details van Mario Kart World en Donkey Kong Bananza gelekt. Op artwork van de laatstgenoemde game zou Pauline (bekend van de originele Donkey Kong arcadegame uit 1981 en de burgermeester van New Donk City in Super Mario Odyssey) staan.

Bij Mario Kart World zou een wereldkaart te zien zijn met daarop een icoon voor de Rainbow Road circuit. Deze is tot heden niet bevestigd, maar zit normaal wel in alle Mario Kart-games. Spelers verwachten dat deze track pas op een later tijdstip in de game zal worden ontgrendeld.

Tijdens de Nintendo Treehouse events van vorige week vrijdag werd er beeldmateriaal van Kirby and the Forgotten Land getoond. De Switch 2-versie zal onder andere in 60fps te spelen zijn, in plaats van 30 en in 1080p in handheld modus en 1440p op de TV. De upgrade wordt op 28 augustus verwacht.

Hollow Knight Silksong werd vorige week getoond als een van de games die naar de Nintendo Switch 2 zullen komen. Fans waren bang dat de huidige Switch overgeslagen zou worden, maar Team Cherry-marketeer Matthew Griffin laat weten dat dit niet het geval is.

Just to clarify… Hollow Knight: Silksong is coming to both Nintendo Switch AND the Nintendo Switch 2. — Matthew Griffin (@griffinmatta) April 7, 2025

De draadloze GameCube controller die op 5 juni voor de Nintendo Switch 2 verschijnt, zal alleen te gebruiken zijn voor games van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Dat is te lezen in de video die werd vrijgegeven voor de onthulling van de GameCube games die naar de service komen.

Digital Foundry heeft de specs van de Nintendo Switch 2 vergeleken met andere consoles en komt tot de voorlopige conclusie dat de console van Nintendo gelijkwaardig is met de PlayStation 4. Dat is misschien wat teleurstellend voor veel gamers die inmiddels al een PlayStation 5/ Xbox Series S/X of gaming-PC hebben, maar Nintendo staat er immers niet bekend om op de meest krachtige console op de markt te willen brengen.

Er is nog zo veel te melden over de Treehouse events die Nintendo afgelopen week hield. Zo was er tijdens de livestream uitgebreid gameplay te zien van de Switch 2-versie van Street Fighter 6. De game bevat alle personages die in de seizoen passen zaten en zal als launchgame voor de console verschijnen.

Mocht je bang zijn dat je Nintendo Switch 2 met “slechts” 256 GB aan vrije ruimte snel vol is: wees gerust! Op de Japanse Nintendo Store staan een aantal downloadgroottes van games vermeld. Zo kost het je “maar” 3,5 GB om de klassieke Nintendo GameCube games te spelen via Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket, is de Switch 2-versie van Super Mario Party Jamboree slechts 7,7 GB en is Donkey Kong Bananza 10GB. Mario Kart World is tot dusver de grootste first party game met 23,4 GB.

Serie/ fimnieuws

De Horizon serie van Amazon (gebaseerd op de game van Guerrilla Games) wordt een film voor het witte doek. In een gesprek met Variety laat PlayStation Productions chef Asad Qizilbash het volgende weten:

“Ik denk dat wat mensen in Hollywood zien, is dat videogame-adaptaties, als ze goed worden gedaan, heel populair zijn. Dat is een grote verandering geweest in de afgelopen vijf, zes jaar, sinds we echt zijn begonnen met het leveren van geweldige content.”

De Minecraft film is een enorm succes en heeft in het eerste weekend al twee keer zoveel opgebracht als het maken ervan kostte. Met ruim 300 miljoen dollar aan omzet in het eerste weekend is het ook meteen de meest succesvolle gameadaptatie op het witte doek. Dit record stond overigens op naam van de Super Mario Movie, die in 2023 uitkwam.

Michael Sarnoski, de regisseur van A Quiet Place: Day One, zal de regisseur worden van de Death Stranding verfilming. Daarnaast zal hij ook het script schrijven, maar uiteraard zal Hideo Kojima nauw betrokken zijn bij de film.

Er werd al een tijdje gesproken over nog meerdere seizoenen voor The Last of Us en deze week werd dan bekend dat er een derde seizoen komt. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de verfilming van The Last of Us: Part 2 verdeeld over minstens twee seizoenen. De show zal overigens niet vooruit lopen op de games en dus alleen focussen op wat veel van ons al hebben gezien.

Slecht nieuws voor degene die uitkeken naar de televisieserie van Lara Croft op Amazon. Volgens de Daily Mail wordt er al enige tijd niet meer gewerkt aan de serie. Deze zou “net als vele dieren en mensen die Lara tegen komt, dood zijn”.

Naast de serie werkt Amazon samen met Crystal Dynamics aan een nieuwe Tomb Raider. Daarover weten we alleen dat deze op de Unreal Engine 5 draait. Laten we hopen dat het daar beter mee gesteld is.

Trailers

Indiana Jones and the Great Circle komt op 17 april naar de PlayStation 5 en van die game is een nieuwe video vrijgegeven. Daarin wordt de acteer- en motion captionwerk verder belicht.

Op 8 mei kun je aan de slag met de free-to-play game Sonic Rumble voor iOS en Android apparaten. Je kunt je overigens al registreren voor de game en hoe meer mensen dit doen hoe meer beloningen er zullen worden uitgedeeld.

Vorige week werd al de Iron Eye voor Elden Ring: Nightreign onthuld en deze week is het de beurt aan de Duchess. In de onderstaande trailer leren we meer over het personage dat haar gezicht verbergt achter een zilveren masker.

Op 25 april verschijnt de remaster van Days Gone en die komt onder andere met een Horde Assault modus. In een nieuwe trailer wordt deze modus uitgebreid behandeld.

Op 8 juni zal er een speciale The Outer Worlds 2 Direct worden gehouden, na de Xbox Games Showcase, maar deze week werd er al ruim 11 minuten aan gameplay getoond.

Contrast Games heeft de eerste beelden van hun op BioShock, Atomic Heart en System Shock geïnspireerde game Welcome to Brightville getoond. In de game is de stad overgenomen door kunstmatige intelligentie. Check hier de eerste beelden!