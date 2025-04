Mafia: The Old Country verschijnt mogelijk op 8 augustus

Hoewel 2K Games nog niks heeft bevestigd, lijkt een post op Steam per ongeluk de releasedatum van Mafia: The Old Country te hebben gelekt.

Op 8 mei staat er een Developer Panel voor de game gepland op Pax East en op de Spaanstalige versie van Steam staat daarnaast ook vermeld dat de game op 8 augustus moet verschijnen.

We zullen dus nog een paar weken geduld moeten hebben, aangezien we hoogstwaarschijnlijk pas op 8 mei meer informatie over de game krijgen.

Mafia: The Old Country is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.