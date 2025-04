The Legend of Zelda: Breath of the Wild uitbreidingen niet inbegrepen bij Switch 2-versie

Degene die de Nintendo Switch 2-versie van The Legend of Zelda: Breath of the Wild in huis halen, zullen daarmee niet de uitbreidingen meepakken.

In een gesprek met IGN meldt Nintendo het volgende:

“The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition bevat niet de The Legend of Zelda: Breath of the Wild Expansion Pass-dlc. Die dlc kan los gekocht worden.”

Spelers die dus de “Master Trials” en “The Champions Ballad” uitbreidingen willen spelen, moeten deze dus ook gewoon aanschaffen. Op dit moment kost de uitbreidingspas €19,99 in de eShop.

De afgelopen weken werd er overigens gemeld dat Switch 2 versies van Switch-games niet de upgrade zou bevatten, maar Nintendo heeft laten weten dat hun games in ieder geval wel compleet zijn. Uitgevers kunnen dit overigens zelf bepalen en het lijkt voornamelijk afhankelijk van de grootte van de games, aangezien er “maar” 64GB op de cartridges kan.