Kingdom Come Deliverance 2 blijft goed scoren, nieuwe ontslagrondes en meer in overig nieuws week 8

De werkweek zit er weer op voor de meeste en de zon heeft zich vandaag weer eens laten zien. Helaas zal het weekend weer iets minder worden, maar wat maakt het uit met zoveel games om te spelen? Voor je gaat gamen, hebben we eerst nog even de nieuwtjes van de week!

Nieuws

Kingdom Come Deliverance 2 blijft goed verkopen. Waar we eerder al bekendmaakte dat de game binnen no-time één miljoen spelers had weten te verleiden staat de teller na nog geen twee weken op twee miljoen verkochte exemplaren.

Two million copies in under two weeks! A toast to you all for making #KCD2 a triumph! 🥳 pic.twitter.com/Swe7sL4lgc — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) February 17, 2025

Ook de Epic Games Store kon goede cijfers tonen, want inmiddels kent de digitale winkel van de Fortnite-maker 295 miljoen leden (een stijging van 25 miljoen in een jaar). Daarvan waren er vorig jaar dagelijks zo’n 37,2 miljoen gebruikers online. Epic Games wil hun platform in de nabije toekomst uitbreiden met andere software, de mogelijkheid om games cadeau te doen en om games te kunnen pre-loaden.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster verschijnt ook op de Nintendo Switch, aldus ontwikkelaar Nightdive. Daarnaast zal het bedrijf de releasedatum van de game op 20 maart onthullen tijdens de Future Games Show: Spring Showcase 2025.

Limited Run Games heeft een oproep gedaan aan iedereen die hun retrogames Rugrats: Adventures in Gameland en Piopow hebben besteld. De SNES catridges zouden problemen hebben met de spanningsregulering en dat zou op termijn de catridges en de console kunnen beschadigen. Spelers die (een van de) games hebben besteld, worden aangeraden om deze in de doos te laten. Het bedrijf werkt hard om alsnog goed werkende catridges naar hen op te sturen.

Nike en Nintendo werken samen aan op Donkey Kong geïnspireerde Nike Air Max. De schoenen worden later dit jaar verwacht en wees eerlijk: ze zijn toch ook gewoon ontzettond gaaf?!

New “Donkey Kong” Nike Air Max 1 Low Poly 🎮 pic.twitter.com/nu03iCIUK3 — Nice Kicks (@nicekicks) February 16, 2025

Niantic, dat je wellicht kent van games als Pokémon Go en Ingress, gaat haar gehele gamedivisie verkopen. Volgens de wandelgangen zou het Arabische Scopely geïnteresseerd zijn om het voor zo’n 3,5 miljard dollar over te nemen. Hoewel het nog niet definitief is, zal de overname ergens in de “komende weken” officieel bekendgemaakt moeten worden.

Annapurna Interactive komt aanstaande maandag met een eigen showcase. Deze zal op 24 februari om 18:00 live te volgen zijn op YouTube en gedurende een half uur durende show zullen games als Wanderstop, Skin Deep, Faraway, Lushfoil Photography Sim, To a T, Wheel World en Morsels de revue passeren. Ook zegt de uitgever “enkele verrassingen” in petto te hebben.

Okami Studio heeft de releasedatum voor hun extraction shooter Outlawed onthuld. De game zal op 12 maart verschijnen, maar is ook al tussen 24 februari en 3 maart te spelen via Steam Next Fest.

Netease heeft laten weten dat Marvel Rivals 40 miljoen spelers heeft. Daarnaast zorgde de game voor een stijging van 1,5 procent omzet (2,9 miljard dollar) op het gebied van games en services. Ondanks dat hebben toch diverse ontwikkelaars de zak gekregen (verder meer info).

The Pokémon Company gaat op 27 februari een nieuwe Pokémon Presents online knallen. Daarin zal de toekomst van de franchise worden behandeld, al is er op dit moment niet bekend wat dat precies inhoudt. Al is er een grote kans dat Pokémon Legends Z-A de revue zal passeren.

De Friend Pass die iedere eigenaar van Split Fiction krijgt, zal ook cross-playondersteuning hebben. Dit betekent dus dat je de game met al je vrienden kunt spelen, ongeacht ze op dezelfde of een andere platform spelen.

Ontslagen in de industrie

Er zijn bij Funko Fusion ontwikkelaar 10:10 Games minstens 20 man ontslagen. Dit komt voornamelijk doordat de game een “compleet commerciële en kritische mislukking” is geworden. De ontwikkelaars krijgen overigens alleen hun vakantiedagen betaald, wat het minimale is bij een ontslagregeling. Sommige waren hun vakantiedagen al aan het opmaken, maar kregen te horen dat ze mogelijk ontslagen zouden worden. Hierdoor moesten zij naar meetings komen, terwijl ze dus nog vrij hadden. De ontwikkelaar claimt dat het gewoonweg niet genoeg werk (en inkomsten) heeft om het hele team aan het werk te houden.

Ook bij Liquid Swords moet worden bezuinigd worden en komt een ontslagronde. Het team van Just Cause-maker Christofer Sundberg moet door de “huidige uitdagingen binnen de industrie” mensen op straat zetten om ervoor te zorgen dat de studio op de “langere termijn kan blijven bestaan”. De studio werd in 2020 opgericht en is bezig met een third person actiegame in een open wereld. De game werd vorig jaar getoond op social media en leek veel weg te hebben van GTA.

Ook Netflix heeft een onbekend aantal medewerkers van Oxenfree-ontwikkelaar Night School Studio de laan uit gestuurd. De medewerkers zouden vorige maand al intern op de hoogte zijn gebracht en waren daar vooral verbaasd over. Voor Netflix lijkt hun gamedivisie nog niet echt succesvol. Zo werd eind vorig jaar ook al de interne gameontwikkelstudio, genaamd Team Blue, gesloten en werden in december ook alle “interactieve content” verwijderd.

Een hele opmerkelijke ontslagronde heeft deze week plaatsgevonden bij de Amerikaanse tak van Netease. Een deel van het team dat werkte aan de succesvolle heroshooter Marvel Rivals is namelijk ontslagen. Op LinkedIn omschrijft regisseur Thaddeus Sasser het nieuws als volgt:

“Dit is zo’n vreemde industrie. Mijn geweldig getalenteerde team heeft meegeholpen aan het leveren van een enorm succesvolle nieuwe franchise in de vorm van Marvel Rivals voor NetEase Games… en werd zojuist ontslagen!”

Aan PC Gamer heeft Netease bevestigd dat er een ontslagronde is geweest en dat het nodig is vanwege “organisatorische redenen om de ontwikkelefficiëntie voor de game te verbeteren”.

Serie/ fimnieuws

De officiële releasedatum van The Last of Us season 2 is bekendgemaakt. Vanaf 14 april vervolgt HBO Max de gebeurtenissen van de succesvolle show. Deze speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen van het eerste seizoen. Naar verluidt volgen er nog twee seizoenen die het verhaal van The Last of Us: Part 2 zullen vertellen.

George R. R. Martin heeft weer eens laten doorschemeren dat er aan een Elden Ring verfilming wordt gewerkt. De schrijver meldt aan IGN dat hij niet zeker weet of hij daar zelf aan mee kan helpen. Immers loopt hij al jaren achter met het boek The Winds of Winters, wat het zesde deel is in de A Song of Fire and Ice-reeks, waarop weer Game of Thrones is gebaseerd.

Trailers

Atomfall is de nieuwste game van Rebellion en daarin betreden spelers het door een nucleaire ramp getroffen Noord-Engeland. In een nieuwe trailer worden enkele features van de game getoond. De game verschijnt op 27 maart voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.

Call of Duty heeft binnenkort weer een cross-over event met de Teenage Mutant Ninja Turtles. Dit blijkt uit een teaser die Activision heeft vrijgegeven. Je zult echter wel flink je portemonnee moeten trekken als je de volledige crew wil aanschaffen!

Rollercoaster 3 Complete edition komt ein-de-lijk naar de PlayStation 4, 5, Xbox One en Series S/X. De game was al sinds 2020 verkrijgbaar voor de PC en Nintendo Switch, maar zal vanaf 20 maart ook op de andere consoles verkrijgbaar zijn.

Sub-Zero uit Mortal Kombat komt in Season 2 van Chapter 6 van Fortnite naar de Battle Royale. In een nieuwe video maakt hij zijn opwachting. Daarnaast zien we dat het volgende seizoen geheel in het teken staat van dieven en andere criminaliteiten. Naar verluidt komt er later in het seizoen (dat aanstaande vrijdag van start gaat) nog een speciale modus waarin dieven het tegen agenten op zullen nemen.

Relic Entertainment (Company of Heroes/ Warhammer 40,000: Dawn of War heeft deze week een nieuwe turn-based strategiegame aangekondigd, genaamd Earth vs Mars. Volgens de ontwikkelaar is de game een Advance Wars met een “Relic twist”. De game wordt in de zomer verwacht voor de PC (via Steam).

Hades 2 is voorzien van een update genaamd Warsong update. De tweede grote update voegt onder andere een nieuwe Olympian toe, in de vorm van de God van de oorlog (beter bekend als Ares). In de onderstaande video wordt de update behandeld.

De singleplayer van de multiplayer shooter Delta Force is vandaag uitgekomen. Black Hawk Down, zoals de singleplayer heet, is overigens net als de multiplayer modi helemaal gratis te spelen. Check hieronder de launch trailer ervan!

Geruchten

De professionele skater Tyshawn Jones claimt dat hij in een Tony Hawk zit. Volgens Jones gaat het om een remaster en vele vermoeden dat het gaat om Tony Hawk Pro Skater 3 + 4. Bij de Breakfast Club-podcast zegt hij dat hij al in een Tony Hawk game zat, maar dat er dus nog meer aan zit te komen. Extas1s claimt nu dat de game zal worden aangekondigd tijdens de Xbox Games Showcase van juni. Gisteren spotte fans van Call of Duty Black Ops 6 al de eerste hint naar de game. Deze zou mogelijk op 4 maart worden onthuld.