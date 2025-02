Eerste teaser Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 gevonden in nieuw level Black Ops 6

Het level, dat oorspronkelijk komt uit Call of Duty Black Ops 2, is nu voorzien van een bord met de datum 4 maart 2025. Het lettertype komt overeen met die van de remake van Tony Hawk Pro Skater 1 + 2. Het lijkt erop dat op 4 maart de remake van het derde en vierde deel wordt gedaan.

Er wordt al sinds de release van de eerste remake bundel al gespeculeerd over de toekomst van de Tony Hawk Pro Skater games. Deze week meldde skateboarder Tyshawn Jones al dat hij in nog een Tony Hawk game van de partij zou zijn.

Ook claimde insider eXtas1s dat de collectie met daarin de remasters van Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 tijdens de Xbox Games Showcase van juni zou worden onthuld. Mocht dit nu dus op 4 maart gebeuren, zit de insider er toch een beetje naast. Echter hoeven we niet zo lang op de onthulling te wachten.

Looks like a teaser for something related to Tony Hawk’s Pro Skater has been found in Black Ops 6’s Grind MP map!

Announcement on March 4. 👀 pic.twitter.com/8efl6Qansl

— CharlieIntel (@charlieINTEL) February 20, 2025