Shuhei Yoshida noemt Xbox strategie een winst voor PlayStation-fans

Voormalige PlayStation CEO Shuhei Yoshida heeft in een interview laten weten dat hij de strategie van Xbox wel logisch vindt en dat PlayStation-fans hiervan kunnen profiteren.

In het gesprek met de Sacred Symbols+-podcast noemt de voormalig topman van PlayStation dat het feit dat Xbox games op de PlayStation een “win voor de PlayStation-eigenaren. Immers hadden zij tot voorheen geen toegang tot deze games.

Echter noemt Yoshida de positie waar Xbox in zit wel iets wat hij vroeger een nachtmerrie had gevonden. De topman was altijd bang om het ondergeschikte platform te worden, waardoor het niet meer mogelijk zou zijn om first party ontwikkelaars aan boord te houden en de beste ontwikkelaars zouden vertrekken. Naast ontwikkelaars zijn deze mensen ook zakenmannen, die hun games aan het grootst mogelijke publiek willen voorschotelen.

“Het is niet meer dan natuurlijk dat wanneer een platform ondergeschikt is, het niet houdbaar meer is om games alleen daar voor uit te brengen. Kijkend naar de spelersaantallen van Xbox is het logisch om te begrijpen wat ze doen.”

Microsoft brengt al langere tijd games als Minecraft en de Ori-games naar andere platformen. Vorig jaar werd al duidelijk dat dit veel meer games zouden worden en inmiddels is de platformhouder een third party uitgever aan het worden.