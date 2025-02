Insider claimt dat The Elder Scrolls 6 zich in Hammerfell afspeelt

Insider Extas1s claimt in een video dat The Elder Scrolls 6 zich gaat bevinden in Hammerfell.

In een recent gepubliceerde video meldt de insider dus dat de game (die in 2018 al werd aangekondigd!) zich afspeelt in Hammerfell. De insider staat voornamelijk bekend vanwege zijn reputatie qua games voor Xbox Game Pass, maar heeft ook wel eens bij het verkeerde end gezeten. Dus vooralsnog zouden we jullie aanraden het bericht met een korrel zout te nemen.

Volgens Extas1s moeten de nog snellere laadtijden van de huidige generatie consoles ervoor zorgen dat spelers nog meer in de spelwereld worden getrokken. Die spelwereld zou bestaan uit zo’n 12 à 13 steden. Daarnaast zou de combat een stuk beter zijn uitgewerkt en zullen er (uiteraard) ook weer draken in die wereld te vinden zijn. Ook zou er een flexibelere progressiesysteem zijn, waardoor je niet meer vast hoeft te zitten aan een bepaalde klasse. Dit is op zich wel een vreemde opmerking, aangezien klassen al tijden geen rol meer uitmaken van deze reeks.

Spelers zullen volgens de insider ook gevechten op zee gaan uitvoeren en zelfs hun eigen scheep kunnen bouwen. Dit zou geïnspireerd zijn door de ruimteschepen uit Starfield. Spelers kunnen mogelijk ook onder water kunnen verkennen, maar ook diverse eilanden gaan bezoeken. Echte bouwvakkers kunnen hun hart ophalen, want naast schepen zouden er ook huizen, dorpen en forten gemaakt kunnen worden.

Extas1s claimt daarnaast ook dat de game deze zomer nog wordt getoond en noemt juli als voorbeeld. Het lijkt ons logischer dat als deze game wordt onthuld dat dit tijdens Microsoft’s en Bethesda’s Xbox Games Showcase zal gebeuren, maar het zou ook kunnen dat deze game zo groot is dat het zijn eigen show krijgt.

Sinds de aankondiging van The Elders Scrolls 6 in 2018 hebben we niks meer gezien van de game. Bethesda liet meermaals weten dat de game nog jaren op zich liet wachten en op zijn vroegst in 2026 zou verschijnen. Mocht dit laatste kloppen, wordt het dit jaar ook gewoon tijd om iets van deze game te vernemen, toch?