Battlefield, Splinter Cell en meer games waar we in 2025 over willen horen (deel 1)

Elk jaar horen we wel geruchten over games of zien we weer een game voorbij komen waar we al enige tijd niks meer van hebben gehoord. Ook dit jaar zal dat ongetwijfeld gebeuren en wij hebben een lijstje samengesteld met games waar we dit jaar weer wat van willen horen.

Battlefield

EA en DICE kunnen wel weer een succes gebruiken met hun Battlefield franchise. Nu naast DICE ook Ripple Effect Studios (voorheen DICE LA), Criterion en EA Motive aan de serie werken, kun je wel stellen dat EA de terugkeer van Battlefield groots wil aanpakken. De volgende Battlefield ligt in handen van Vince Zampella (die zelf ooit de klassieker Call of Duty 4: Modern Warfare heeft gemaakt) en die liet weten dat de volgende Battlefield zich weer in de moderne tijd zal afspelen.

Er is op dit moment nog niet heel veel bekend over de nieuwste shooter van DICE, maar volgens geruchten zal de singleplayer op diverse locaties afspelen, waaronder Gibraltar en de VS. Ook zouden de teams aan een Battle Royale modus werken, dat op een exotische locatie zal worden uitgevochten.

Wat we wel zeker weten, is dat EA een nieuwe deel uit deze franchise zeer serieus zal nemen. Om zo veel mogelijk feedback van de community te kunnen verzamelen, zullen er meer playtests dan ooit worden gehouden. DICE wil kosten wat het kost er voor zorgen dat de lancering van de game soepeler verloopt dan bij de afgelopen versies. De kans is aannemelijk dat we meer gaan horen van de nieuwe Battlefield, aangezien EA op een release voor dit jaar zou mikken.

Splinter Cell

Ubisoft is ons al jaren tevergeefs aan het plagen met Splinter Cell. Sam Fisher maakte zijn opkomst in diverse games, waaronder Ghost Recon: Wildlands en zelfs was er in XDefiant een factie gebaseerd op de serie, maar helaas leek het er, voor een lange tijd, steeds niet op dat de uitgever een nieuwe game uit de Splinter Cell reeks zou aankondigen. Daar kwam verandering in toen men in december 2021 (ruim drie jaar geleden alweer!) de remake van Splinter Cell aankondigde.

Er is sinds die tijd niks officieels meer laten horen van de game. Wel gingen er veel verhalen over het internet, waaronder een bericht dat de uitgever op zoek zou zijn naar een nieuwe regisseur voor de game. Wel hoorden we onlangs nog goed nieuws, namelijk dat de game nog steeds in ontwikkeling is.

Het klinkt erg positief, maar volgens dezelfde berichten verschijnt de game op zijn vroegst pas in 2026. Mocht dat het geval zijn, klinkt het wel aannemelijk dat we ergens dit jaar nog wat van de game zullen horen.

Perfect Dark

Perfect Dark is een van de games van Microsoft waar we dit jaar sowieso iets over zullen horen. De game werd in 2020 aangekondigd, maar leek een moeizame ontwikkeling te kennen bij Microsoft’s nieuwe studio The Coalition. Uiteindelijk werd Tomb Raider-ontwikkelaar Crystal Dynamics erbij betrokken en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. De game werd in juni tijdens de Xbox Games Showcase voor het eerst getoond.

In de trailer zagen we hoe Joanna Dark op zoek is naar de crimineel Daniel Carrington. De wereld wordt namelijk opgeslokt door diverse natuurrampen en terwijl de agente het probleem probeert op te lossen, stuit ze op allerlei technologieën die niet alleen levens veranderen, maar ook op het spel zetten. De game lijkt dit jaar uit te komen, maar wij hebben toch een onderbuikgevoel dat deze game uitgesteld gaat worden naar 2026. Dit is echt speculatie, maar we verwachten eigenlijk dat Fable de grote game van Microsoft voor dit najaar gaat worden!

Beyond Good & Evil 2

Ubisoft heeft de laatste tijd een bepaalde reputatie opgebouwd en niet alleen vanwege de typische bugs in hun games, maar ook doordat ze games soms wel erg vroeg van te voren aankondigen (zie Splinter Cell Remake). Echter heeft men met Beyond Good & Evil 2 het record van Duke Nukem: Forever overgenomen. Daarbij duurde het maar liefst 13 jaar voor de game daadwerkelijk uit zou komen (zou in 1998 verschijnen maar werd uiteindelijk 2011!).

Beyond Good & Evil 2 werd al in 2008 aangekondigd, maar is bijna 17 (!) jaar later nog steeds niet op de markt en zou het ons verbazen als deze game überhaupt ooit nog uitkomt. We kregen de laatste trailer van de game in 2018, toen de E3 nog een internationaal gerespecteerd games-evenement was. Daarna hoorden we nog wel dat regisseur Michael Ancel bij het project is opgestapt. Dit leek wel een teken dat de game uiteindelijk geannuleerd zou worden, maar dat is gek genoeg tot op heden niet gebeurd. Bovendien verscheen vorig jaar de 20th anniversary edition van het origineel, waardoor we nog steeds geloven dat Ubisoft ooit nog met het tweede deel gaat komen. We hebben hieronder de laatste trailer nog geplaatst om je geheugen op te frissen, maar we verwachten eigenlijk niet dat we over deze game iets horen dit jaar.

Everwild



Rare heeft de laatste jaren niet alleen aan updates voor Sea of Thieves gewerkt, maar is ook al ruim 10 jaar bezig met de actie-avonturengame Everwild. In 2019 werd de game voor het eerst getoond, maar sindsdien is het eigenlijk stil. We hoorden in 2021 dat de game nog steeds in ontwikkeling is, maar ook dat de game al een keer een reboot heeft gekregen. Het heeft eigenlijk veel weg van een game die uiteindelijk op de plank lijkt te belanden.

Toch heeft de game eind vorig jaar een teken van leven gekregen in de vorm van de kerstgroet van ontwikkelaar Rare. De bovenstaande afbeelding werd gedeeld op social media en is een bevestiging dat de game vooralsnog in ontwikkeling is. Het geeft zelfs hoop dat de game dit jaar nog de revue zal passeren. Dit zou zo maar eens al heel snel kunnen gebeuren, want volgens geruchten wordt er dit jaar nog een Xb0x-event gehouden. Het is heel aannemelijk dat we dit jaar nog iets van deze game zullen horen!

The Elder Scrolls 6

Dit is toch wel de grootste game waar we dit jaar toch stiekem iets van willen horen. We weten al jaren dat Bethesda aan de game werkt en in 2018 kregen we al de eerste teaser van de game voorgeschoteld. Vaak worden games ruim van te voren aangekondigd om aandeelhouders te spekken, maar dit lijkt haast niet meer het geval bij The Elder Scrolls 6. Er wordt zelfs gesproken dat de game pas in 2028 gaat verschijnen en dat op de volgende generatie consoles (PlayStation 6 en volgende Xbox).

Het laatste wat we van de game hebben vernomen, dateert van vorig jaar. Tijdens de viering van het 30 jarige bestaan van The Elder Scrolls reeks liet Todd Howard weten dat er nog hard aan de game gewerkt wordt en dat de game al speelbaar is, al gaat het wel om een vroege versie van de game. Het is niet heel raar dat we nog zo lang op de game moeten wachten, want immers is Bethesda heel duidelijk geweest: eerst Starfield en dan pas The Elder Scrolls 6. Inmiddels is eerstgenoemde al een tijdje uit en ligt de focus bij het team al bij de RPG waar miljoenen fans al jaren naar smachten. We verwachten dit jaar geen groot nieuws van de game, maar wie weet verrast Howard ons wel. En zal de game ook naar de PlayStation komen?!