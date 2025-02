Avowed was in eerste instantie een multiplayergame

Deze week verscheen Obsidian’s nieuwste singleplayer RPG Avowed, maar in het begin was lag de focus van de ontwikkelaar op een multiplayer.

In een gesprek met Bloomberg laat regisseur Carrie Patel weten dat de game maar liefst twee keer een reboot heeft gehad en dat de game ooit een soort “Skyrim multiplayer” had moeten worden. Echter ging de game in 2021 voor de eerste keer op de schop en uiteindelijk werd de game zoals we die nu kennen.

Volgens Patel is er bij Obsidian wel veel behoefte om DLC of eventuele vervolgen voor de game te maken.

“Nu we deze geweldige spelwereld hebben gebouwd, en het ontwikkelteam ook hebben laten wennen aan deze content en gameplay in deze wereld, zou ik er graag meer van zien.”

Avowed is nu verkrijgbaar voor de PC en Xbox Series S/ X. De game is ook speelbaar via Game Pass. Ondergetekende is ook al enkele uren te vinden in de Living Lands en het bevalt tot nu toe prima!