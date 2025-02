Ex-medewerker Nintendo verwacht Switch 2 in juni

Volgens een voormalig medewerker van Nintendo zal de Switch 2 op zijn laatst nog voor het einde van deze zomer verschijnen, maar waarschijnlijk al in juni.

De voormalig medewerker, die bij Nintendo op de salesafdeling werkte, gaat in de Kit & Krysta podcast in op vragen over de releasedatum van de Nintendo Switch 2 en de mogelijke prijs. De medewerker, die niet bij naam genoemd wil worden, wordt in de podcast Sean genoemd en laat weten dat de Switch 2 waarschijnlijk in juni zal verschijnen.

“Ze zullen het systeem voor het einde van de zomer willen uitbrengen. Ik zou zelfs zeggen aan het begin van de zomer, het einde van het schooljaar, zodat kinderen kunnen praten over waar ze naar uitkijken. Ik denk dat we de console in juni zien verschijnen. Misschien in het midden van juni, of iets later. Maar sowieso voor het einde van de zomer. Er zijn genoeg strategische redenen om te bedenken waarom ze dat willen.”

Hoewel sommige retailers al releasedata en prijzen noemen, is dat volgens Sean niet mogelijk. Hij is er zeker van dat het onmogelijk is dat winkels weten wanneer de console komt en wat de prijs ervan wordt. Het enige wat ze kunnen weten is in welk kwartaal de nieuwste hybride console van Nintendo komt.

Nintendo onthulde vorige maand de Nintendo Switch 2 middels een korte trailer. Die behandelde eigenlijk alleen de verbeteringen van de console, waaronder het grotere scherm en de vernieuwde joy-cons. Echter weten we nog steeds niet wat de C-knop op de console gaat doen. Op 2 april 2025 krijgen we meer te zien van de nieuwe console en grote kans is dat we dan ook weten wanneer die verschijnt en wat deze console gaat kosten.