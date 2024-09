Review: NBA 2K25

Jawel, het is weer de hoogste tijd voor een review van de sportgame die je jaar na jaar laat ervaren hoe het moet voelen om als absolute ster op het basketbalveld te staan. Om te ontdekken of NBA 2K25 ook dit jaar de titel ‘beste sportgame’ weet te prolongeren, neemt Gamingnation je mee langs de digitale basketbalvelden.

Gericht op innovatie?

Wanneer je deze review leest, vraag je je vast af of deze basketbalgame de moeite van aanschaf waard is. Bij sommige games is dat oordeel makkelijk te vellen: Een game zit kwalitatief goed of kwalitatief slecht in elkaar. Bij games die jaarlijks uitkomen is er daarentegen altijd een voorganger die overtroffen moet worden. En tja, in hoeverre verandert de basketbalsport nu helemaal in een jaar tijd? Zo kom je al snel uit op de vraag of deze editie van NBA2K25 wel genoeg weet te innoveren, om er opnieuw het volle pond voor te kunnen vragen.

Dynamische gameplay

Zoals elk jaar claimt 2K natuurlijk allerlei vernieuwingen te hebben doorgevoerd en daarbij zoomen we eerst in op het gameplay aspect. Zo is er in vergelijking met vorig jaar een nieuwe, minder zichtbaar aanwezige, schotmeter toegevoegd. Dit komt het gevoel van realisme ten goede en zorgt voor minder afleiding in de vaak snelle, dynamische potjes. Die verminderde zichtbaarheid zorgt er alleen ook voor dat het timen een stuk moeilijker aanvoelt. Je zult dus minder snel een gegarandeerde driepunter scoren. Jammer genoeg heeft de ontwikkelaar er niet voor gekozen om, zoals in vorige jaren, terug te kunnen vallen op een oudere schotmeter en dus zul je de huidige setting voor lief moeten nemen.

Naast een schotmeter is ook de ProPlay feature aangepakt. Met recht mag gezegd worden dat deze techniek nu eindelijk echt tot wasdom komt. Wat deze feature doet is het toekennen van de speciale dribbel-bewegingen die toppers in de NBA van het plebs doen onderscheiden. Waar je vorig jaar al enigszins verschil zag tussen hoe een Jokic bewoog ten opzichte van een Antetokounmpo is het inmiddels zo zichtbaar doorgevoerd dat spelers daadwerkelijk veel meer als unieke individuen overkomen. Hiermee doet de NBA serie zowel visueel als qua gameplay echt een stap vooruit waar het aankomt op realisme.

Koopje?

Wat zijn er verder voor vernieuwingen? Naast het veld heb je natuurlijk wederom de MyCareer modus die inmiddels bijna beter MyGrind of MyPay genoemd kan worden. Zo volg je het verhaal van een NBA rookie die zichzelf een weg manifesteert naar de MVP status. Wat er alleen niet bij wordt verteld, is dat dit jou als speler vooral blootstelt aan een hemeltergende aaneenschakeling van frustraties. De ellenlange grind met een zwaar ondermaatse speler, slecht-geacteerde cutscenes en een hub die oogt als een grote kermisattractie, maken deze modus alles behalve het feest dat het in het verleden is geweest. En ook voor de mensen die bereid zijn extra geld in te leggen is er geen garantie. Zo level je je speler naar ongeveer level 80 van de 100 als je zo’n 30 euro investeert. Ter vergelijking: level 80 is een speler die net onder het gemiddelde zit in de NBA.

Valt er dan helemaal niets positiefs te vermelden rondom deze modus? Niet helemaal. De toevoeging van niveaus aan ‘takeovers’ is bijvoorbeeld een welkome vernieuwing. Zeker omdat je nu meer keuzevrijheid wordt gegeven in het type Takeover-boost dat je in wilt zetten, wat meer vrijheid genereert om je tegenstander strategisch buitenspel te zetten. Ook heeft de badge-sectie een extra tier gekregen, waardoor er nu meer dan ooit badges om vrij te grinden zijn. Het zijn kleine aanpassingen die geen grootse veranderingen in het spel teweeg brengen, maar ze voelen wel fris aan in vergelijking met NBA2K24.

Geschuif naast het veld

Stiekem is MyGM de spelvorm voor gamers die een serieuze basketbalervaring willen. De modus die je een club tot in de puntjes laat leiden, kenmerkt zich dit jaar door nog meer RPG elementen. Zo kun je een backstory aan je coach geven en heb je nu een kantoorsetting als hub, waarin je als general manager kunt rondlopen en praten met npc’s. Dit voelt nog wat karig en geforceerd, maar het concept op zichzelf biedt een leuke afwisseling op de menu’s. Duidelijk is wel dat dit nog verder uitgebouwd moet worden wil het de veelgeprezen kwaliteitsmaatstaf van de gameplay op het veld evenaren.

Hiernaast zorgen de MyNBA en vooral MyNBA-Lite versie voor een iets makkelijker in te stappen carrière-modus, waarbij je je minder bezig houdt met coaching en meer met de strategie en potjes in een seizoen. Nu is dat gegeven niet nieuw, maar is dit jaar wel de ‘Steph era’ toegevoegd waarin je een ode kunt brengen aan Steph Curry’s legendarische reeksen driepunters.

Conclusie

Al met al valt er heel wat te zeggen over deze nieuwste editie van het geliefde basketbalspel. Zo brengt de gameplay subtiele vernieuwingen met zich mee die, als je vorige edities hebt gespeeld, absoluut in positieve zin opvallen. Toch blijft het knagen dat de MyCareer en ook de MyTeam dit jaar wederom verziekt wordt door een ondoenlijke grind en constant herhalende advertentie schermen die je moeten verleiden om in-game geld aan te schaffen. Jammer, want verder heeft de game het dit jaar in huis een absolute toptitel te zijn.

Ben je nog niet bekend met de serie en twijfel je over de aanschaf? Dan is het misschien de moeite waard om de editie van vorig jaar eens te proberen. Die is een stuk goedkoper en de veranderingen die de nieuwste editie met zich meebrengt zal je waarschijnlijk niet missen. Mocht je 2K24 daarentegen al helemaal kapot hebben gespeeld, dan brengen de kleine verbeteringen in ProPlay en een up-to-date roster je net genoeg vernieuwing om voor NBA2K25 naar de winkel te rennen.

Uitgever: 2K

Ontwikkelaar: Visual Concepts

Releasedatum:

Platforms: Ps5, Ps4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Gespeeld op: Playstation 5