Mario Kart World Direct komt vol gas met nieuwe informatie over de grootste Mario Kart ooit

In de Mario Kart World Direct-presentatie van vandaag heeft Nintendo meer beelden en informatie gedeeld over de aankomende racegame – de grootste Mario Kart in de serie – die op 5 juni exclusief naar de Nintendo Switch 2 komt. Daarnaast zal er vanaf 5 juni een bundel verkrijgbaar zijn met een Nintendo Switch 2-systeem en een downloadcode voor Mario Kart World voor de volledige game.

Voor het eerst in de serie bevat Mario Kart World een open wereld om in rond te rijden waarin alles verbonden is, met steden, weides, een woestijn en zelfs de oceaan. Races worden in de verschillende regio’s van de wereld gehouden en vinden plaats met dynamische weersomstandigheden en tijdswisselingen van dag naar nacht. Maak je klaar voor de start en ga voor de eerste plaats in een grand prix of de nieuwe knock-outrallystand, of rijd op je gemak vrij rond door de verschillende locaties van de wereld. De wereld is je racecircuit en er is van alles te ontdekken, in je eentje of met vrienden, lokaal of online. En we staan nog maar aan de startlijn!

Je kunt de Mario Kart World Direct-presentatie in zijn geheel hieronder terugkijken. Daarnaast is hier meer informatie te vinden over alle aspecten van de game: