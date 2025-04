Gerucht: Ubisoft werkt aan Battle Royale game die veel weg heeft van Apex Legends

Bronnen van Insider Gaming claimen dat Ubisoft al jaren werkt aan een Battle Royale game die “hevig geïnspireerd” is op Apex Legends.

De game, die momenteel de projectnaam ‘Scout’ draagt, is zo sterk geïnspireerd door Respawn Entertainments zeer succesvolle Apex Legends dat hij ooit als thumbnail voor het project werd gebruikt.

Naar verluidt is de game al minstens een paar jaar in ontwikkeling en zal hij “zeer vergelijkbare” personages bevatten als die uit Apex Legends, waaronder een variant op Pathfinder, Wraith, Lifeline en andere personages uit de game.

Een van de bronnen meldt het volgende over de Battle Royale game:

“Ik denk dat het doel is om in te spelen op het feit dat de spelersaantallen van Apex Legends krimpen. (Ubisoft-topmensen) denken dat er ruimte is voor nog een battle royale-game met een soortgelijk concept.”

We zijn benieuwd hoe verre Ubisoft nog wil gaan om een succesvolle Battle Royale uit te brengen. In 2020 probeerde de uitgever het al met Hyperscape dat na anderhalf jaar ofline ging. Inmiddels is dit genre niet meer zo populair en zijn voornamelijk Call of Duty Warzone, Fortnite en PUBG: Playgrounds die het al jaren weten te redden. We zijn benieuwd of er nog wel genoeg publiek voor te vinden is. Zitten jullie te wachten op een concurrent van Apex Legends?