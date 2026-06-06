Marvel 1943: Rise of Hydra verschijnt pas op zijn vroegst in 2027

Paramount Games heeft bevestigd dat Marvel 1943: Rise of Hydra pas op zijn vroegst in 2027 zal verschijnen. Hierdoor is de game nogmaals uitgesteld.

Marvel 1943: Rise of Hydra, dat wordt gemaakt door een team geleidt door Uncharted schrijfster Amy Hennig, werd al in 2022 aangekondigd, maar werd pas in 2024 echt uit de doeken gedaan. In de game volgen we de avonturen van Captain America en Black Panther die het opnemen tegen Hydra. De game zou eigenlijk vorig jaar al verschijnen, maar werd uitgesteld naar begin dit jaar. De game bleek echter zo ambitieus te wezen dat dit ook niet haalbaar was en nu blijkt de game dus pas op zijn vroegst in 2027 te verschijnen.

Een leidinggevende van de onlangs opgerichte Paramount Games Studio heeft nieuwe details onthuld over de aankomende game. Het goede nieuws is dat de game echt is en speelbaar. Het slechte nieuws is dat het nog wel even duurt voordat de game uitkomt. Shawn Kittelsen, hoofd creatieve zaken bij de nieuwe game-afdeling van Paramount, werd onlangs geïnterviewd door IGN, waar hij de update deelde.

“Er is besloten dat het, in plaats van de game zo snel mogelijk uit te brengen, beter is om te focussen op de kwaliteit en ervoor te zorgen dat het team de tijd krijgt om eraan te werken. Dus we geven ze die tijd. We hebben vertrouwen in Amy en het hele team en we steunen hen, en de game komt uit wanneer hij klaar is. Maar het is echt, en we blijven erin investeren,”

We zijn al blij dat we in ieder geval weer eens iets horen van de game. De andere Black Panther game (van EA) werd namelijk na een lange tijd van stilte geannuleerd.