Preview: DRAGON BALL: Sparking! ZERO – een nieuwe Budokai Tenkaichi

Fans van de Dragon Ball Z vechtspellen hebben lang gewacht op een waardige opvolger van de geliefde Budokai Tenkaichi-reeks. Nu lijkt DRAGON BALL: Sparking! ZERO die langverwachte ervaring te gaan leveren, met een combinatie van vloeiende gevechten, levendige visuals en een uitgebreide lijst van personages met unieke speelstijlen.



Vloeiende Gevechten Die Lekker Voelen

De meest opvallende verbetering in Sparking! ZERO is het gevechtssysteem. Gevechten verlopen soepel, met combo’s, counters en krachtige energieaanvallen die intuïtief en responsief aanvoelen. Of je nu op korte afstand vecht of vernietigende Kamehamehas van een afstand lanceert, de game zorgt ervoor dat elke stoot en energieaanval bevredigend aankomt. De precisie van de besturing, in combinatie met de vloeiende animaties, zorgt ervoor dat elk gevecht aanvoelt als een ervaring uit de anime, terwijl je als speler volledige controle behoudt.

Unieke Personages, Zelfs in Verschillende Vormen

Een van de meest opvallende kenmerken van Sparking! ZERO is de individualiteit van elk personage. Zelfs als het dezelfde persoon is in verschillende vormen, zoals Goku in zijn basisvorm, Super Saiyan (SSJ), of Super Saiyan God, speelt elke versie anders. Basis Goku voelt meer gebalanceerd, met een mix van melee- en energieaanvallen, terwijl SSJ Goku meer snelheid en kracht toevoegt. SSJ God Goku, aan de andere kant, voelt sneller en eleganter, met vernietigende ki-technieken. Deze aandacht voor detail verrijkt niet alleen de gameplay, maar stelt spelers ook in staat om verschillende strategieën te verkennen en te beheersen, afhankelijk van de gekozen vorm.

Een 3D Anime Tot Leven Gebracht

Visueel gezien vangt Sparking! ZERO de essentie van de iconische tekenstijl van Dragon Ball Z, maar dan in 3D. Personages en omgevingen lijken rechtstreeks uit de anime te zijn gesprongen, compleet met expressieve gezichtsanimaties en dynamische effecten. De heldere kleuren, scherpe contouren en explosieve gevechtseffecten blijven trouw aan het bronmateriaal, terwijl ze profiteren van de extra diepte en vloeiendheid die 3D biedt. Het voelt alsof de anime tot leven is gekomen in een speelbare vorm, en de overgangen tussen cutscenes en gameplay zijn vrijwel naadloos.

De Geest van Budokai Tenkaichi Leeft Voort

Voor degenen die uren hebben besteed aan het beheersen van de Budokai Tenkaichi-games, zal Sparking! ZERO aanvoelen als een spirituele opvolger. De grote arena’s, vrij bewegen en snelle gevechten zijn terug, met moderne updates die de ervaring verfijnen in plaats van volledig te veranderen. Het is duidelijk dat de ontwikkelaars een diep begrip hebben van wat deze games zo geliefd maakte en hebben gewerkt aan het verbeteren van deze kernpunten, waardoor Sparking! ZERO zowel nostalgisch als verfrissend nieuw aanvoelt.

Kortom, DRAGON BALL: Sparking! ZERO belooft alles te worden waar fans van de franchise op hebben gewacht. Met zijn vloeiende gevechten, onderscheidende speelstijlen per personage, trouw aan de anime en diepe banden met de Budokai Tenkaichi-serie, vormt deze game zich tot een absolute must-play voor zowel oude fans als nieuwkomers.