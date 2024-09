“Ontwikkeling Concord heeft 400 miljoen gekost”

De game werd al na 11 dagen online te zijn geweest offline gehaald. Er werden slechts 25.000 exemplaren van de game verkocht en op Steam haalde de game uiteindelijk als “hoogtepunt” 1000 gelijktijdige spelers. Een kleine vergelijking: Helldivers 2 haalde toen nog 400.000 gelijktijdige gebruikers.

Als we de mannen van PlayStation podcast Sacred Symbols mogen geloven, zag Sony echt een toekomst in de game en zou de ontwikkeling ervan maar liefst 400 miljoen dollar hebben gekost.

I spoke extensively with someone who worked on Concord, and it's so much worse than you think.

It was internally referred to as "The Future of PlayStation" with Star Wars-like potential, and a dev culture of "toxic positivity" halted any negative feedback.

Making it cost $400m. pic.twitter.com/F5O0oy4gaQ

— Colin Moriarty (@longislandviper) September 20, 2024