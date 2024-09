Kotor remake nog steeds levend, Kingdom Hearts 4 moet verhaal beëindigen en meer in overig nieuws week 38

Het najaar begint er langzaam aan te komen, de games stromen binnen en ook het nieuws is weer een aardige bezigheid. Pak de popcorn erbij, want hier komt de samenvatting van het overige nieuws.

Nieuws

Onlangs mochten we al aan de slag gaan met The Plucky Squire (de review code is sinds gisteren binnen) en nu weten we hoe lang deze game ons in totaal zoet moet gaan houden. Ontwikkelaar All Possible Futures laat namelijk weten dat spelers zo’n 8 à 10 uur zoet zullen zijn.

We wanted to share the basic facts about The Plucky Squire so you can make an informed purchase decision on Sep 17! ⏳ 8-10 hours main story playthrough

✅ E for Everyone

🔖 $29.99 digital price

🤍 2 difficulty modes and more difficulty assist options pic.twitter.com/Nm5hhOH1aA — The Plucky Squire 📖 September 17! (@apossf) September 9, 2024

Nintendo heeft laten weten geen updates meer voor Splatoon 3 te zullen uitbrengen. Ondanks dat zullen events als Splatoween, Frosty Fest, Spring Fest en Summer Nights nog wel blijven komen!

Final Fantasy-producent Yoshinori Kitase heeft in een interview met Anime News Network laten weten dat het verhaal van het derde deel van de Final Fantasy 7 remake trouw blijft aan het origineel, maar niet bang is nieuwe dingen te doen. Volgens de producent moet het laatste deel spelers die de game 27 jaar later spelen een nieuw soort blijheid en voldoening gaan geven.

De remaster van Horizon New Dawn komt er aan. De game is namelijk gecertificeerd door ESRB (de pagina is helaas inmiddels alweer verwijderd), dus een aankondiging lijkt nabij. Er gaan al sinds 2022 geruchten over een remaster en wellicht dat de game wel speciaal verschijnt voor de PlayStation 5 Pro?!

Vanaf 3 maart kun je jouw eigen museum runnen in Two Point Musem. Als je de game pre-ordert, krijg je allerlei extra’s waaronder een Sonic pre-order pack. De trailer hieronder laat alle extraatjes zien.

Ondanks dat er wordt geroddeld dat het met multiplayer shooter xDefiant slecht gaat, heeft Ubisoft San Francisco laten weten dat ze juist meer middelen krijgen om de game te blijven ondersteunen. De ontwikkelaar weet waar de verbeterpunten zitten en gaan daar ook mee aan de slag en melden dus ook dat de game niet stervende is.

Kingdom Hearts regisseur Tetsuya Nomura wordt bijna 54 en is al stiekem bezig met zijn pensioen. Dit wil hij niet doen zonder het verhaal van Kingdom Hearts een passend eind te geven (in ieder geval het huidige verhaal). Het verhaal van Kingdom Hearts 4 noemt de regisseur dan ook afrondend, maar het hoeft dus niet het einde van de reeks te betekenen.

We kunnen nog steeds hoop houden op de komst van de Knight of the Old Republic Remake. Twee investeringsbedrijven zijn, na het succes van Warhammer 40.000: Space Marine 2 overtuigt geraakt van Saber Interactive en hebben meer geld geïnvesteerd. De Kotor remake wordt als eerste genoemd in het persbericht!

Films- en serienieuws

EA gaat de Sims reeks uitbreiden en niet alleen met nog 144931 uitbreidingen, maar ook een speelfilm. Deze wordt gemaakt in samenwerking met Amazon MGM Studios.

Netflix gaat de animatiefilm The Witcher: Sirens of the Deep uitstellen tot volgend jaar. Deze zou eigenlijk eind dit jaar moeten verschijnen, maar dat zal nu op 11 februari 2025 gebeuren.

Trailers

Dead Rising Deluxe Remaster vertelt nog steeds hetzelfde verhaal, maar voor degene die de game nooit hebben gespeeld heeft Capcom een video vrijgegeven die het even uitlegt hoe Frank West het op moet nemen tegen hordes zombies.

Bandai Namco heeft daarentegen een nieuw trailer van Unknown 9: Awakening vrijgegeven en daarin maken we kennis met het universum waar de game zich afspeelt.

Op 30 september verschijnt de eerste uitbreiding voor Starfield en in Shattered Space gaan spelers voor het eerst de thuisplaneet van Huize Va’ruun bezoeken.

Funko Fusion is een game die gebaseerd is op de populaire Funko beeldjes. In de game moeten spelers het opnemen tegen de kwaadaardige Eddy Funko en zal je aan de slag gaan als diverse bekende personages uit franchises als Battlestar Galactica, Hot Fuzz, Shaun of the Dead, Chucky, Jurassic World, Jaws, Back to the Future, Masters of the Universe, Voltron, The Thing, Mega Man en Invincible.

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed! moeten de helden de stad New York weer veilig zien te houden. Echter ligt er wederom weer veel gevaar op de loer. In de onderstaande video zien we wat gameplay-beelden van de game!

Geruchten

Er wordt gesuggereerd dat Sony aanstaande dinsdag een nieuwe State of Play gaat uitzenden en ook dat er, naast Horizon New Dawn, een nieuwe remaster komt. Volgens VGC-redacteur Jordan Middler gaat het om een Days Gone remaster.