Take-Two blijft aangeven dat GTA 6 in het najaar van 2025 komt

Ondanks meerdere geruchten over een interne uitstel van GTA 6 blijft Take-Two Interactive aangeven dat de game gewoon in het najaar van 2025 zal verschijnen.

Het is niet de eerste keer dat de uitgever laat weten dat de game niet uitgesteld is. In het voorjaar en in augustus meldde het moederbedrijf van Rockstar dit ook al. Echter werd er weer gespeculeerd dat de game intern al in 2026 zou verschijnen. Ook werd er weer geschreven dat als Rockstar de game uitstelt zij dit pas vier maanden voor de release bekend zouden maken. Dit puur omdat men dan echt pas een goed beeld zou hebben hoe de game ervoor staat.

In de jaarlijkse rapportage meldt Take-Two nu het volgende:

“Rockstar Games blijft investeren in de franchise en is van plan om Grand Theft Auto 6 in het najaar van kalenderjaar 2025 uit te brengen. De ontwikkelaar heeft afgelopen december de eerste trailer uitgebracht en zal na verloop van tijd meer details delen.”

Je zou kunnen zeggen dat we allemaal met een gerust hart kunnen slapen, maar ja we weten inmiddels allemaal wel hoe het in de industrie werkt. We houden voorlopig maar vast aan wat Rockstar/ Take-Two ons zeggen, maar houden de slag om de arm.

GTA 6 werd eind vorig jaar officieel uit de doeken gedaan met een trailer die ruim 200 miljoen keer werd bekeken. De game speelt zich af in Vice City, wat geïnspireerd is op Miami en de Verenigde Staten. In de game zullen spelers het verhaal van twee protagonisten volgen, namelijk Lucie en Jason. Het verhaal zou gebaseerd zijn op Bonnie en Clyde.