Komt Sony aanstaande dinsdag met een State of Play?!

Daarin zal uiteraard de remaster van Horizon New Dawn worden onthuld, maar voor de rest is het nog onduidelijk wat er gaat gebeuren. De vraag is sowieso of het gaat gebeuren, aangezien Sony nog niks officieel heeft bekendgemaakt. Wel heeft de journalist het in het verleden vaker bij het juiste end hebt.

Daarnaast meldt Grubb dat Sony nog een “minder interessante” remaster in ontwikkeling heeft. Alleen weet hij niet zeker wanneer deze zal worden aangekondigd.

Whoa. No. I don't know what's going to be *in* the state of play. There are some things I've heard of independently from the sop news. But I don't know where these things will show up. https://t.co/UprkGUnKDd

— Grubb (@JeffGrubb) September 19, 2024