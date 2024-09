Sony loopt te ver achter met Games as a Service

In het segment Games as a Service valt bakken geld te verdienen, moet Sony een paar jaar geleden gedacht hebben. Gezien het bedrijf nog geen games had, moest het bedrijf nog beginnen toen GaaS al booming was. Ziet Sony niet in dat men veel te laat is?!

Een game reviewen die al niet meer online is?!

Sony heeft deze week een flinke dreun moeten verwerken. Het bedrijf besloot om Concord helemaal offline te gooien. Het lijkt een goed beeld te schetsen over hoe ver de Japanse consolemaker achterloopt.

Sony liet eerder dit jaar al weten dat de standalone multiplayergame van de The Last of Us werd geannuleerd. Blijkbaar waren er bij Sony te weinig overtuigd dat de game zou kunnen leveren. Als je daar nu op terugkijkt, moet de game toch echt wel heel erg matig zijn geweest.

Het vervelende Concord was dat er eigenlijk niks mis mee was, behalve dat het (ondanks de vele identiteiten in de game) niks deed waar de game mee excelleerde. Ik had eigenlijk nog een review willen schrijven over de game, maar ik heb eigenlijk sinds de beta niet meer gespeeld. Ten eerste was er de Gamescom en een paar dagen daarna ging ik al op vakantie.

Ik heb in de tussentijd wel een paar keer geprobeerd om de game te spelen, maar ik had verschillende problemen om de game te installeren en aan de praat te krijgen. Na meerdere malen opnieuw installeren, vond ik het wel mooi geweest en heb de game nog een keer verwijderd en opnieuw laten installeren. Echter heb ik de game dus nooit meer aangeraakt.

Het was ook best een unieke ervaring voor mij om erachter te komen dat een game die nog gerecenseerd moest worden, terwijl die al niet meer online zou zijn als ik terug zou komen van vakantie. Dit heb ik (gelukkig) nog nooit eerder meegemaakt.

Te veel risico genomen?

Wat Sony betreft is het eigenlijk niet te begrijpen dat ze zo veel risico hebben genomen met deze game. Immers wordt de markt van hero shooters al gedomineerd door games als Valorant en Overwatch. Het zijn naar mijn idee ook niet een heel groot deel van het shooter genre dat deze games speelt (corrigeer me vooral als ik het mis heb).

Dat wil niet zeggen dat de games niet razend populair zijn en ook heel geliefd zijn onder de cosplayers, maar het lijkt er wel op dat je echt van goede huizen moet komen om hier het succes te kunnen verdelen of zelfs spelers weet te lokken om over te stappen.

Het is eigenlijk heel vreemd dat Sony een heel nieuw IP op de markt wil zetten om in het welbekende GaaS te mengen. Ik vind Games as a Service sowieso al een hele vreemde benaming, want de meeste games voelen aan als Games die je moet blijven grinden om bij te blijven. Het is vaak niet leuk om uren te moeten grinden om bijvoorbeeld een Battle Pass te kunnen voltooien of bepaalde wapens te ontgrendelen en te levelen en vaak heb ik er gewoonweg ook de tijd niet voor.

Oude IP opnieuw leven in blazen!

Sony had in mijn ogen zo in hun eigen catalogus kunnen kijken en daar een paar titels kunnen pakken en die nieuw leven in kunnen blazen. Zo staat Twisted Metal en Socom hoog op mijn lijstje van games die van mijn betreft liever gisteren dan vandaag een comeback mogen maken.

Of wat te denken van een nieuwe Killzone? Of nog beter een nieuwe Syphon Filter? Hoewel deze games misschien niet echt onder de noemer GaaS vallen, moet er toch wel wat mogelijk zijn. Immers kunnen we Call of Duty toch ook wel onder dit genre zetten?

En is het niet gewoon beter als ze eerst een goede game op de markt zetten met een goede multiplayer, zorgen dat de game aanslaat bij het publiek in plaats van blindelings een game te lanceren en hopen dat die mee profiteert van het grote succes van de GaaS?

Plan van aanpak?!

Om toch nog even terug te komen op Concord: hoe dacht Sony dat Concord een succes kon worden?! De game is eigenlijk veel te weinig gepromoot en wederom dacht het bedrijf niet dat het nodig was om aanwezig te zijn op grote beurzen, zoals de Gamescom.

Sony lijkt na Covid het wel allemaal prima te vinden qua het overtuigen van het publiek. Immers zijn veel van hun games ook gewoon goed en ben ik de laatste die zou zeggen dat ik niet meer richting Sony neig te gaan qua first party games dan Microsoft en zelfs Nintendo, maar het bedrijf lijkt vooral deze generatie niet al te veel moeite te willen doen. De PlayStation 4 was zo’n geweldige console met geweldige games en de PlayStation 5 moet het anno 2024 doen met hooguit een handjevol echte exclusieve games. Echter dat is weer een discussie voor een andere keer.

Concord is helaas keihard geflopt, maar het lijkt er niet op dat de game nog een comeback zal maken als free-to-play game. Het lijkt me toch dat als je ruim 100 miljoen (berichten online schommelen tussen de 100 en 200 miljoen dollar) investeert in de game dat je het toch op de een of andere manier terug wilt verdienen?

Ik zou zeggen: gooi Concord gewoon weer terug in de store als free-to-play game en gooi er wat cosmetische shit in en kijk wat er dan gebeurt. Je hebt immers je verlies al geleden, dus alles wat er nu nog voor terugkomt, is toch mooi meegenomen?!

Of gewoon het McDonalds voer van Sony!