Preview: Call of Duty Black Ops 6 – Max Payne op crack?!

Elk najaar kunnen we weer een nieuwe Call of Duty verwachten en elk jaar worden de praatjes over de vernieuwingen beter. Dit jaar komt Treyarch met Call of Duty Black Ops 6 en die belooft een compleet nieuwe ervaring mede dankzij Omnimovement. Wij gingen aan de slag met de beta!

Een dolfijnenduik met een 360!

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, moeten we het toch eerst over het nieuwe bewegingssysteem Omnimovent hebben. Het is meer dan alleen de vrijheid die je krijgt tijdens het rennen en sliden, maar ook op het moment dat je aanlegt om te vuren, maar helemaal wanneer je een kant op wil duiken om a la Max Payne een vijand onder vuur te nemen. Alhoewel hier helaas wel de slow-motion ontbreekt.

Het komt erop neer dat er nu nog meer mogelijkheden zijn om iemand neer te schieten, maar ook om ervoor te zorgen dat je een stuk moeilijkere doelwit bent. Ik merkte dat in ieder geval dat ik met veel plezier de nieuwe feature aan het uitbuiten was en daardoor een stuk minder serieus aan het spelen. Stel je eens voor hoe vet een kill is als je achterover een balkon afspringt om een guy daaronder af te maken door een 180 te maken en je magazijn op hem leeg te vuren, terwijl je als een bad ass een zwembad in springt? Of een hoek door te glijden en al glijdend iemand te verrassen die om de hoek wilde komen. Ik zou iedereen toch willen aanraden om even de beta te spelen, want ik heb oprecht al een tijd niet meer zo veel lol gehad met een nieuwe Call of Duty!

Omnimovement zorgt er bij Call of Duty Black Ops 6 voor dat de gevechten nog een stuk intenser aanvoelen. Al ligt dit niet alleen aan de nieuwe feature, maar ook doordat de levels een stuk kleiner zijn dan de meeste uit Modern Warfare 3 (waar levels soms echt bizar groot leken voor een 6 vs 6). De levels zijn soms wat aan de kleine kant, waardoor spawn campen op de loer ligt en ik daar een paar keer al last van leek te krijgen. Gelukkig is het bij mij niet zo erg geweest als bij Rust in MW3 of andere maps.

De nieuwe feature werkt erg goed, maar het is echt verstandig van Treyarch dat ze je eerst even ermee laten klooien tijdens een oefening. Ik heb het geoefend met zowel controller als met muis en toetsenbord en het was op beide echt even wennen om een sprong te maken. Je moet namelijk sprinten en dan duiken en dan nog mikken. Misschien komt het omdat ik ouder wordt, maar het heeft echt een paar minuten geduurd om het concept onder de knie te krijgen en echt gebruik ervan te kunnen maken! Hoewel dit ook wel een beetje lag aan de ruimte die je krijgt waarin je het moet beoefenen.

Naast alle extra mogelijkheden van bewegen, beweegt jouw personage ook zijn wapen veel natuurlijker. Wanneer je dichtbij een deur bent, zal je wapen ook een stukje mee kantelen richting de opening. Het zijn allemaal van die kleine dingen die het toch net allemaal wat intenser lijken te maken.

Overig veranderingen!

Naast het Omnimovement heeft Treyarch ook wat praktische dingen veranderd. Zo zijn de perks geen kledingstukken meer, maar gewoon ouderwetse badges. Deze perks zijn opgedeeld in drie verschillende categoriën en als je drie van dezelfde kiest, krijg je een extra perk. Deze categoriën zijn Enforcer, Recon en Strategist, die dus een perk specialization bezorgen.

Bij Enforcer krijgt je beweging snelheid en health regenaration een buff wanneer je een vijand ombrengt, Bij Recon kun je als je doodgaat zien waar de vijanden lopen (een soort tijdelijke wall hack) en krijg je ook een soort high alert wanneer vijanden buiten jouw zicht om naar je kijken (met of zonder wapen op je gericht). Tot slot geeft de Strategist specialisatie je extra punten wanneer je de taken volbrengt of vijandelijke gadgets vernietigt, die je overigens door de muur kunt zien. Ook kun je sneller equipment en de Field Upgrades sneller gebruiken.

Ik heb hier nog niet heel veel mee geklooid en heb het alleen beperkt tot de Recon specialisatie, dus ik kan nog geen oordeel erover vellen. Ook zijn veel bekende perks terug van weggeweest, maar zijn er ook een aantal nieuwe die wellicht toch ervoor kunnen zorgen dat de game iets anders gespeeld wordt en er wellicht een nieuwe meta komt.

Wel moet ik zeggen dat het een verademing is dat Treyarch het systeem van Infinity Ward, wat betreft het ontgrendelen van wapens en attachments, helemaal links heeft laten liggen en je gewoon weer ouderwets laat grinden. Weet je nog hoe ontzettend ingewikkeld het kon worden als je een bepaald wapen of attachment moest ontgrendelen? Dan moest je bijvoorbeeld een SMG hebben ontgrendeld en die weer tot een bepaald level zien te halen om vervolgens een wapen te ontgrendelen, waarmee je weer tot een bepaald level moest komen.. pff als je Modern Warfare 3 gespeeld hebt, begrijp je ongetwijfeld wat ik bedoel. Om nog maar te zwijgen over de dagelijkse uitdagingen..

Laat maar komen!

Hoewel ik niet echt uitkijk naar het grinden voor de attachments, want ik zag dat wapens veel meer levels nodig hebben om volledig te ontgrendelen, kijk ik toch uit om weer aan de slag te gaan met een nieuwe Call of Duty. Het omnimovent zorgt voor een frisse wind voor de franchise en het blijft toch stiekem wel weer leuk om nieuwe favoriete wapens te ontdekken en daarvoor de juiste attachments bij elkaar te sprokkelen. Helemaal als je daarbij bedenkt hoe vette stunts je kunt uitvoeren middels Omnimovement.

Het enige wat ik wel een beetje een minpuntje vind ten opzichte van vorig jaar is hoe de game eruit ziet. Het ziet er niet verkeerd uit hoor, maar het lijkt toch wel een beetje een stapje achteruit vergeleken wat we vorig jaar voorgeschoteld kregen. Het blijft een beta en er kan nog veel veranderen, maar meestal is het niet zo dat er nog rigoureuze veranderingen worden doorgevoerd. Echter blijf ik toch sinds het spelen van de beta zin krijgen om weer terug te gaan. Al weet ik dat het beter is om te wachten tot volgende maand, want dan kan ik weer helemaal opnieuw beginnen met het ontgrendelen van alles..