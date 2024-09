We zijn weer terug van vakantie en hebben de nieuwtjes van de week voor jullie even op een rijtje gezet. Je gaat even acht dagen weg en wat gebeurt er allemaal?! Concord is offline gehaald, Game Mania failliet en nog veel meer!

Nieuws

Het grote nieuws van deze week was toch wel het offline halen van Concord. De hero shooter van Sony, die eigenlijk voelde als een dertien in een dozijn game, wist geen publiek te trekken. In totaal werden er zo’n 25.000 exemplaren van de game verkocht. Iedereen die de game gekocht heeft, krijgt zijn geld terug van Sony. Alleen waarschijnlijk niet als je bij de Game Mania de game in huis gehaald hebt.

Helaas laat heeft het bedrijf laten weten de deuren te zullen sluiten en voorlopig nog wel de webwinkel te behouden, maar het doek gaat uiteindelijk vallen voor het bedrijf. De moordende concurrentie online en de hoge prijzen van de huur voor de winkels heeft Game Mania uiteindelijk de kop gekost.

Toch nog even terug naar Sony, want bij Ballistic Moon (de ontwikkelaar achter de Until Dawn-remake) is een ontslagronde geweest. Enkele medewerkers hebben eerder deze week al op social media een statement gegeven. Later gaf de ontwikkelaar te kennen dat het om een “significante” ontslagronde ging.

We blijven nog even in het minder fijne nieuws: UFL, de free-to-play concurrent van eFootball en EA Sports FC laat nog even langer op zich wachten. Na het lezen van alle feedback heeft Strinkers Inc. besloten de game pas op 5 december zal verschijnen. UFL stond oorspronkelijk in de planning voor 12 september.

Dear Community,

We’re ready to share the decision we’ve reached based on your feedback and the data collected.

⠀

Check out our statement and share your thoughts: https://t.co/w5uw4oOfCK

⠀

Thanks for being with us 🤝 pic.twitter.com/yNv2Kr7oYh — UFL (@UFLgame) September 2, 2024

Onze Benjamin is op dit moment druk bezig met de review van Astro Bot, maar mocht je hem al uitgespeeld hebben: er komt meer content aan. Het bedrijf wil voor het einde van het jaar meer reguliere levels uitbrengen via DLC, maar ook speedrun levels!

Director Nicolas Doucet says they are planning speed run and other fun stages as DLC for Astro Bot! #AstroBot “We plan to release DLC that includes playful stages and exciting speed run stages like in the previous game by the end of the year, so please look forward to it.” pic.twitter.com/RbTKaU8mbA — Genki✨ (@Genki_JPN) August 29, 2024

Opmerkelijk nieuws van Nintendo: de laatste twee Zelda-games horen eigenlijk niet in de tijdlijn van de reeks. Het was altijd al een puzzel om te zien hoe de tijdlijn loopt en opgesplitst wordt, maar blijkbaar behoren Breath of the Wild en Tears of the Kingdom niet tot die tijdlijn. Was het sowieso niet makkelijk geweest om elk avontuur als een op zichzelf staand verhaal te beschouwen?

Zelda timeline at Nintendo Live 2024 (Sydney) shows that Tears of the Kingdom and Breath of the Wild are placed separately from past Zelda titles https://t.co/2xw3t3yPyM pic.twitter.com/wBYQsS5TnW — Wario64 (@Wario64) August 31, 2024

Ondanks het floppen van Concord blijft Sony’s CFO Hiroki Totoki ervan overtuigd dat Sony meer IP moet hebben. De topman binnen het bedrijf is van mening dat men te weinig IP heeft gekoesterd. Het bedrijf zou daarentegen beter zijn met het vinden van wereldwijd publiek voor content dat al populair is.

We hoeven volgens voormalige Blizzard-directeur Mike Ybarra in ieder geval niet bang te zijn dat de consoles ooit uit het beeld zullen verdwijnen. In een discussie op X geeft Ybarra te kennen dat de “strijd om de woonkamer” en daarop laat hij weten niet te verwachten dat consoles ooit zullen uitsterven.

If your strategy is to win the living room, you need exclusive hits because winning is both a platform and games perspective. Sony knows how to make hits, and how to pick the hits from others to be exclusive. If I was them I would double down right now because the blood in the… — Mike Ybarra (@Qwik) August 30, 2024

Black Myth: Wukong blijft het goed doen qua verkopen. In twee weken tijd zijn er al ruim 18 miljoen exemplaren van de game verkocht! Daarnaast is er al de komst van een uitbreiding bevestigd. Helaas voor Xbox-eigenaren is de game nog niet op hun console te spelen, maar het is toch weer de Xbox Series S die roet in het eten gooit.

Films- en serienieuws

Leuk nieuws voor de Dragon Ball-fans onder ons: zodra Dragon Ball Sparking Zero verschijnt, zal ook de anime serie Dragon Ball Daima van start gaan. In de serie die zich af moet spelen tussen Dragon Ball Z en Super worden de Z Fighters veranderd in een jongere versie van hunzelf. Om hun oude lichamen weer terug te krijgen, moeten zij afreizen naar een nieuwe wereld.

Minecraft krijgt volgend jaar een verfilming. Hoe hoor ik jullie denken? Nou onderstaande teaser geeft je alvast een voorproefje!

Het tweede seizoen van Arcane verschijnt in november op Netflix en deze week kregen we dan eindelijk de eerste beelden te zien!



Trailers

Volgende week verschijnt Lollipop Chainsaw RePop, een remake van een cultklassieker. In een nieuwe video wordt maar liefst 18 minuten aan gameplay getoond van de hack-and-slash game!

Zoals eerder vermeld is Astro Bot sinds vandaag verkrijgbaar en daar hoort natuurlijk een launch trailer bij. Sony doet dit middels de volgende live action trailer!



Het eerste uur van de Silent Hill 2 remake zijn online te bekijken. Een Japanse YouTuber mocht al met de game aan de slag gaan en hieronder is dus de game te zien. Helaas is wel alles in het Japans, maar je krijgt in ieder geval wel een idee van wat je te wachten staat!

Geruchten

Sony heeft mogelijk de eerste teaser voor de PlayStation 5 Pro vrijgegeven. Het bedrijf viert het 30 jarige bestaan van PlayStation en in een afbeelding werd een console gespot die veel doet lijken op hoe de Pro versie van de PlayStation 5 eruit zou moeten zien. Of is het gewoon de PlayStation 5 Slim?!

Een andere afbeelding heeft er deze week voor gezorgd dat de geruchten over een nieuwe Tony Hawk Pro Skater weer zijn aangewakkerd. Het logo van de serie is namelijk vernieuwd en dat doe je toch niet als er niet wat nieuws in het verschiet ligt, toch?!

Nintendo heeft mogelijk ook nieuws in het verschiet. Volgens diverse media heeft Nintendo deze maand “iets” in de planning voor de Nintendo Switch 2. Zo meldt Games Industry-hoofdredacteur Christopher Dring het, maar ook VGC-journalist Andy Robinson.

With industry whispers around ‘something’ Switch 2-related happening this month. I thought I’d remind everyone of the official list of the greatest games consoles of all time. 1. Nintendo Switch

2. Everyone else — Christopher Dring (@Chris_Dring) September 4, 2024

Seems a bunch of press have heard this. But I still wouldn’t bet my house on it. https://t.co/8gPlmsO8VZ — Andy Robinson (@Andy_VGC) September 4, 2024

Daar blijft het overigens niet bij qua geruchten over de Nintendo Switch. Volgens Nate the Hate zal de volgende Switch namelijk backwards compatible zijn!