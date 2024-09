Alan Wake en Control worden meer dan games en meer in overig nieuws week 35

Vanwege een vakantie is hij een dag later, maar hier zijn alsnog alle overige nieuwtjes van de week.

Nieuws

Treurig nieuws voor de Bayonetta-fans: Atsuko Tanaka (de Japanse stemactrice achter de bekende heks) is op 61 jarige leeftijd overleden.

Slecht nieuws voor Nintendo Switch-eigenaren: Marvel Rivals zal niet naar de huidige Switch komen. Wel denkt de ontwikkelaar over na om de game wel na diens opvolger te brengen.

Sims krijgt snel concurrentie in de vorm inZoi, dat eerst op Steam zal verschijnen. Echter heeft de ontwikkelaar laten weten dat na die release ook een PlayStation 5 en Xbox Series S/X-versie op de planning staan!

Films- en serienieuws

Sonic the Hedgehog 3 heeft deze week de eerste trailer ontvangen en daarin is de hoofdrol niet alleen voor de populaire blauwe egel, maar ook de kwaadaardige Shadow, die door niemand anders dan Keanu Reeves wordt in gesproken!



Uitgever Annapurna Interactive en Remedy Entertainment slaan de handen in een en dit heeft niet alleen impact op de games. Beide partijen zullen de Alan Wake en Control series naar andere medium brengen, zoals films en series.

Trailers

Tijdens Gamescom konden aanwezige aan de slag met Phantom Blade Zero en in deze game staat de “getikte en ongelofelijke martial arts gevechten” centraal. Mocht je er niet geweest zijn, wees niet getreurd: hier zijn de beelden van de demo!



Project Birdseye, de isometrische roguelike van The Callisto Protocol heeft een andere naam gekregen. De game van Striking Distance gaat voortaan door het leven als Redacted.



Het hilarische Squirrel with a Gun komt naar de consoles. De game die op 29 augustus naar PC komt, zal op 15 oktober ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X komen.

Een nieuwe trailer van Life is Strange: Double Exposure duikt dieper in op de krachten van Max. Ze kan namelijk niet alleen schakelen tussen twee parallel lopende tijdlijnen, maar ook middels Pulse gesprekken volgen die in een ander tijdlijn plaatsvinden.



Astro Bot verschijnt volgende week voor de PlayStation 5 en daar hoort een launch trailer bij!

Geruchten

Volgens Liam Robertson werd Crash Bandicoot 5 niet geannuleerd omdat het vierde deel niet aan de verwachtingen voldeed, maar omdat Activision wilde dat Toys for Bob aan de live servicegames zou gaan werken. Immers was destijds bijna elke studio van de uitgever wel bezig met Call of Duty.

Inmiddels is Toys for Bob onafhankelijk doorgegaan, al werkt men nu weer opnieuw samen met Microsoft. Het zou zo maar kunnen dat ze alsnog aan een bestaand IP gaan werken.

Het lijkt erop dat het vervolg op Lies of P een open wereld gaat krijgen. In een vacature van de ontwikkelaar is namelijk te vinden dat men op zoek is naar iemand die ervaring heeft met het spelen van openwereldgames.