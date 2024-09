Er is een nieuwe trailer voor The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom!

Er is een nieuwe trailer uitgebracht voor The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, waarin spelers een kijkje krijgen in de Still World.



In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zullen spelers de Still World verkennen, een duistere dimensie waar delen van Hyrule en haar inwoners zijn opgeslokt en langzaam verdwijnen. Reizen door de Still World verloopt anders dan in Hyrule. De wereld bestaat uit zwevende terreinen waar Zelda overheen moet springen. Gelukkig kunnen echoes je helpen, bijvoorbeeld door gaten te dichten en je reis door deze gevaarlijke wereld te vergemakkelijken.

De Still World bevat ook dungeons, een vertrouwd element voor fans van de serie. Deze dungeons zitten vol met uitdagende puzzels en vijanden. Zelda zal haar wijsheid en de hulp van echoes moeten gebruiken om de dungeons te doorstaan. Aan het einde van elke dungeon wacht een boss battle, die je op verschillende manieren kunt aanpakken. Je kunt bijvoorbeeld meerdere echoes op een boss afsturen of echoes combineren voor een krachtigere aanval. De keuze ligt bij de speler!

Tijdens haar reis door Hyrule zal Zelda verschillende rifts ontdekken. Deze rifts geven toegang tot de Still World, waarbij elke rift naar een uniek deel van de wereld leidt, elk met zijn eigen kenmerken en uitdagingen. Daarnaast kan Zelda een speciaal zwaard vinden waarmee ze de “sword fighter form” activeert, waardoor ze in staat is om met een zwaard te vechten. Deze vorm is echter tijdelijk en moet worden opgeladen met energie die in de wereld te vinden is. Onderweg kan Zelda ook hulp krijgen van verschillende inwoners van Hyrule.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wordt uitgebracht op 26 september 2024 voor de Nintendo Switch. Bekijk de nieuwste trailer hier!