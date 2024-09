De legendarische ontwikkelaar Hideaki Itsuno verlaat Capcom na 30 jaar. Dit maakte Itsuno bekend via een bericht op X.



Er is geen specifieke reden gegeven voor zijn vertrek. Het enige dat bekend is, is dat Itsuno vanaf september niet langer deel zal uitmaken van Capcom. Hij bedankte de fans voor hun jarenlange steun en hoopte dat ze zullen blijven genieten van toekomstige Capcom-projecten.

Itsuno liet ook weten dat hij vanaf september aan een nieuwe game zal werken. Er zijn echter nog geen details bekendgemaakt over waar hij gaat werken of wat voor soort game hij zal ontwikkelen.

Voor degenen die het niet weten: Hideaki Itsuno is de man achter enkele van Capcom’s meest succesvolle games, waaronder Power Stone 2, Dragon’s Dogma, en natuurlijk Devil May Cry. Zodra er meer nieuws is over zijn nieuwe project, laten we het je hier als eerste weten!