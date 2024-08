Area 99 is het nieuwe level voor Call of Duty: Warzone

Call of Duty Black Ops 6 zal een nieuwe level voor Call of Duty: Warzone introduceren. Area 99 is waar het befaamde Nuketown werd gemaakt.

Het level is een fictief dorpje uit de VS, wat gebruikt werd om nucleaire wapens te testen. In de onderstaande video zien we de POI’s (Points of Interest) voor het level.

Welcome to Area 99, the birthplace of Nuketown and Treyarch’s new Resurgence map for Warzone, dropping in Season 1. pic.twitter.com/n0k6ApeJRF — Treyarch Studios (@Treyarch) August 28, 2024

Voor spelers die eigenlijk uitkijken naar de terugkeer van Verdansk is er ook goed nieuws: het level zal ergens in 2025 weer van de partij zijn.

Run it back. Verdansk will return to Call of Duty #Warzone in 2025 #CODNext pic.twitter.com/Y70gnYl2If — Call of Duty (@CallofDuty) August 28, 2024

Call of Duty Black Ops 6 verschijt op 25 oktober voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5,Xbox One en Series-consoles.