Preview: Towerborne – Een Nieuw Avontuur van de Makers van Banner Saga



De nieuwste game van Stoic, de studio achter de Banner Saga, brengt spelers naar een post-apocalyptische wereld waar hoop en veiligheid schuilen in de Belfry. In Towerborne kruipen spelers in de huid van een “Ace,” een herboren krijger uit het geestenrijk, met als doel de mensheid te beschermen tegen de dreigende gevaren buiten de toren.

Bereid je goed voor!

Met de mogelijkheid om solo of samen met anderen op avontuur te gaan, kunnen Aces de vijanden rondom de Belfry bevechten. De game biedt diepgaande aanpassingsmogelijkheden, van het uiterlijk van je personage tot het kiezen van wapens zoals zwaarden en schilden, dubbele dolken, oorlogsknuppels en handschoenen. Bovendien kunnen spelers partnergeesten, genaamd Umbra, meenemen die unieke vaardigheden toevoegen aan hun arsenaal.

De ontwikkelaars hebben aangegeven dat het een uitdaging was om een goed balans te vinden tussen solo en multiplayer. Stoic willen een goede uitdaging brengen aan Towerborne zonder dat het onmogelijk voelt. Ze willen dat de keuze voor solo en multiplayer gameplay ligt bij de spelers en dat het niet voelt als een verplichting. Wat wel wordt geadviseerd is om te experimenteren met verschillende wapens en speelstijlen. Spelers kunnen altijd wisselen van class in de Belfry voordat ze een missie aangaan. Zodra je een stijl hebt gevonden die bij je past is het ook mogelijk om je wapens en harnas te upgraden. Zo creëren spelers een personage dat uniek is aan hunzelf. Op dit moment zijn er vier classes, maar Stoic gaf aan dat er meer classes beschikbaar zullen zijn na de release.

Ontdek de wereld

Het dynamische karakter van Towerborne komt tot uiting in de voortdurend evoluerende wereldkaart en de seizoensgebonden content, die nieuwe vijanden, regio’s, en verhaallijnen introduceert. Dit zorgt ervoor dat spelers altijd nieuwe uitdagingen hebben om aan te gaan. Het is aan spelers om nieuwe delen van de wereldkaart te ontdekken, maar als ze ergens tegenaan lopen dan kunnen anderen hun helpen. Dat vind ik een tof aspect van Towerborne, omdat het de progressie van spelers niet blokkeert. Ik vind het erg indrukwekkend van Stoic, omdat, zoals eerder aangegeven, ze de keuze overlaten aan de spelers.

Het uiteindelijke doel van Stoic is om spelers terug te laten keren naar Towerborne. Van wat ik heb gezien en gespeeld schijnen ze het juiste pad op te gaan. Het is belangrijk dat ze op lange termijn genoeg toevoegen aan de game dat waardevol is voor de spelers. Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar Stoic gaf aan dat ze player-feedback erg serieus nemen en daarmee de game verder willen ontwikkelen.

Genoeg om terug te komen?

De gameplay van Towerborne was erg strak en responsief. Mijn personage was niet heel sterk, maar wel behendig en kon snel bewegen tijdens de combat. Het was erg leuk om verschillende combinaties te proberen en om te coördineren met andere spelers. Het is moeilijk om een game uit te brengen in 2024 dat leuk kan blijven op lange termijn, vooral omdat er zoveel games uitkomen die aandacht vergen van gamers. Towerborne is een van de games waar ik mezelf bij zie terugkeren, omdat de gameplay niet alleen zo goed is; maar ook erg leuk. Towerborne is makkelijk te leren, maar moeilijk te beheersen. Dat aspect maakt het ook erg leuk om terug te keren naar de game. De eerder benoemde punten zoals de aanpassingsmogelijkheden, het verkennen van de wereld en spelen met vrienden zijn redenen om terug te keren naar de Belfry.

De early access van Towerborne begint op 10 september en is beschikbaar op Steam. Towerborne zal in 2025 beschikbaar zijn op PC en de Xbox Series X|S.