Phil Spencer bevestigd de ontwikkeling van meer films en series rondom Xbox games

Phil Spencer heeft bevestigd dat er meer films en tv-series gebaseerd op Xbox-games in ontwikkeling zijn. In een interview met Variety, voorafgaand aan de release van de Minecraft film op 4 april, sprak Spencer over de groeiende interesse van Hollywood in videogame-adaptaties.



Hij benadrukte dat Xbox nog steeds “We’re learning and growing through this process,” is in het proces van het aanpassen van hun games voor film en televisie, en dat ze de Hollywood-mentaliteit van vallen en opstaan omarmen. Spencer zei: “We learned from doing ‘Halo.’ We learned from doing ‘Fallout.’ So all of these build on themselves. And obviously we’ll have a couple that miss. But what I’d say to the Xbox community that likes this work is, ‘You’re going to see more, because we’re gaining confidence and we’re learning through this.”

De Halo-serie debuteerde op Paramount Plus in 2022, met Pablo Schreiber in de hoofdrol als Master Chief. Na twee volledige seizoenen, waarvan de laatste aflevering in maart 2024 werd uitgezonden, werd de serie in juli 2024 geannuleerd. Daarentegen ging Fallout in première op Amazon Prime in 2024 en werd al snel een van de populairste shows op het streamingplatform. Het eerste seizoen ontving 17 Emmy-nominaties, waaronder die voor Outstanding Drama Series en een nominatie voor Walton Goggins als Outstanding Lead Actor in a Drama Series.

De Minecraft-film, die op 4 april in de bioscopen verschijnt, heeft een lange productietijd gekend. Oorspronkelijk begon de productie in 2015 onder regie van Shawn Levy, bekend van Deadpool en Wolverine. Het project ging vervolgens door de handen van meerdere regisseurs, waaronder Rob McIlhenney van It’s Always Sunny In Philadelphia, voordat het uiteindelijk bij Jared Hess terechtkwam, wiens eerdere regiewerk Napoleon Dynamite, Nacho Libre en Gentlemen Broncos omvat.

Met deze ontwikkelingen lijkt Xbox vastberaden om zijn aanwezigheid in de film- en televisiewereld uit te breiden, waarbij ze leren van eerdere projecten om toekomstige adaptaties te verbeteren.