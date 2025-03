Hideaki Itsuno werkt aan een nieuwe AAA-actiegame

LightSpeed Studios heeft zijn strategische focus verlegd naar de ontwikkeling van originele IP’s en kondigt daarbij een nieuwe AAA-actietitel aan onder leiding van de gerenommeerde game director Hideaki Itsuno.



Itsuno, bekend van zijn werk aan series zoals Devil May Cry en Dragon’s Dogma, leidt het nieuwe LightSpeed Japan Studio, met vestigingen in Tokio en Osaka. Het doel van deze studio is het creëren van originele, cross-platform AAA-games die innovatieve gameplay-ervaringen bieden.

Tijdens de Game Developers Conference (GDC) 2025 deelde Itsuno zijn visie: “We’re building a creative environment that combines diverse cultural perspectives with cutting-edge technology, Our focus is on developing gameplay elements that offer players entirely new experiences – the kind of innovations that make players say ‘I’ve never seen that in a game before‘”

LightSpeed Studios benadrukt het belang van creatieve vrijheid binnen zijn wereldwijde netwerk van zelfvoorzienende, onafhankelijk opererende regionale studio’s. Deze aanpak stimuleert originele ideeën en culturele uitwisseling, wat moet leiden tot unieke, wereldwijde game-ervaringen.

Naast de projecten van Itsuno werkt Steve C. Martin, vice-president van LightSpeed Studios, aan ‘Last Sentinel’, een originele AAA open-wereld actietitel. Martin heeft een wereldwijd team samengesteld met talenten van onder andere Rockstar Games, Meta en EA Games, en legt de nadruk op een cultuur van creatieve vrijheid en productefficiëntie.

Met deze initiatieven zet LightSpeed Studios een belangrijke stap in de richting van het ontwikkelen van originele content die de grenzen van gameplay en storytelling verlegt.