Nieuwe Xbox mogelijk geen standaard console

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over de volgende generatie Xbox en inmiddels zou de nieuwe console van Microsoft er niet meer uit gaan zien als een standaard console.

De volgende Xbox zou overigens ook niet meer voor 2026 in de planning staan (en dus niet meer gelijktijdig met de Call of Duty van volgend jaar), maar een jaar later pas verschijnen. Daarnaast claimt insider Jez Corden in de Xbox Two podcast dat de nieuwe Xbox een PC-achtig apparaat wordt dat je aan je TV kunt koppelen.

Deze “TV-vriendelijke” Xbox PC zou er voor moeten zorgen dat ontwikkelaars makkelijker hun games ervoor kunnen maken. Over de Call of Duty 2026 geruchten meldt Corden dat de dev-kits als het ware worden gebruikt voor die game om te kijken wat voor specificaties ze willen nastreven. De hardware komt, volgens de insider, dus niet in 2026 uit maar een jaar later.

Het wordt voor Xbox sowieso een spannende tijd qua hardware. Door hun nieuwe strategie als third party ontwikkelaar en hun stagnerende/ dalende verkopen van de Xbox Series S/ X zou het zo maar kunnen zijn dat dit de laatste “console” wordt die de platformhouder uitbrengt. Immers komen op dit moment het grootste deel van hun verkopen van gameverkopen bij de concurrentie. Wat hopen jullie dat Microsoft gaat doen? Moeten ze hun focus nog wel op hardware leggen, aangezien de afgelopen twee generaties niet zo succesvol waren als van de concurrentie?