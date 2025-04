Phil Spencer vindt Switch 2 belangrijk voor toekomst Xbox

Sinds Microsoft niet meer de focus legt op exclusieve games kijkt het bedrijf naar de hardware die de concurrentie op de markt brengt. Volgens Phil Spencer is Nintendo zelfs een belangrijke partner mede dankzij de Switch 2.

In een gesprek met Variety meldt de Xbox chef het volgende:

“We hebben de eerste Switch ondersteund en willen dat ook voor Switch 2 doen. Nintendo is een geweldige partner. (Games uitbrengen op Nintendo-consoles) is een unieke manier voor ons om mensen te bereiken die niet op pc of Xbox spelen. Op die wijze kunnen we onze gemeenschap van mensen die om onze franchises geven laten groeien. Dat is erg belangrijk voor ons, omdat we zo in onze games kunnen blijven investeren.”

Spencer vervolgde: “Ik geloof erg in wat Nintendo betekent voor onze industrie en dat we ze blijven ondersteunen. En wij krijgen ook ondersteuning van hen voor onze franchises, dat is een belangrijk onderdeel van onze toekomst.”

Opmerkelijk detail: Nintendo onthulde twee weken geleden een hele sloot games, de prijs en releasedatum van de Switch 2, maar er werd niet een game getoond van een van de Xbox Game Studios. Echter werden de games die naar de PlayStation 5 kwamen ook niet op een groot event aangekondigd.

We weten wel zeker dat er games van Microsoft naar de Switch 2 komen, want dat heeft Phil Spencer eerder al bevestigd. Volgens geruchten zouden Microsoft Flight Simulator en Halo: The Master Chief Collection sowieso komen. Daarnaast werd er tijdens de rechtszaak van Microsoft tegen het FTC bekend dat er een deal was gemaakt om Call of Duty de komende 10 jaar naar Nintendo platforms te brengen.

Microsoft is overigens zelf ook bezig met een handheld Xbox en in het interview met Variety denkt Phil Spencer dat dit geen impact zal hebben op de Nintendo Switch 2. Het bedrijf wil gewoon dat al hun games voor alle gamers toegankelijk zijn en dus ook op de apparaten van de concurrentie.