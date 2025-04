Dit brengen de Switch 2 edities van Breath of the Wild en Tears of the Kingdom

Nintendo komt voor de Nintendo Switch 2 met verbeterde versies van onder andere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Breath of the Wild. Deze brengen niet alleen verbeteringen aan de graphics, maar ook een app genaamd Zelda Notes.

Zo kunnen spelers niet alleen verbeterde resoluties en framerates verwachten en zijn de laadtijden een stuk korter, maar komt er in de Nintendo Switch App ook een gedeelte genaamd Zelda Notes. Daar kun je hulp krijgen bij het vinden van Koroks, tempels, maar ook vrienden helpen door items te sturen en zelfs blauwdrukken van de door jou gemaakte voertuigen. Ook zijn er “Voice Memories” aan de games toegevoegd en daarin wordt er door bekende personages meer informatie gegeven over bepaalde gebieden.

In de onderstaande video van Digital Foundry wordt alles behandeld dus check het vooral even! The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom voor de Nintendo Switch 2 zijn vanaf 5 juni verkrijgbaar voor €69,99. Als je de Switch-versie van de games al bezit, kost het een tientje om te upgraden. Heb je echter ook een Nintendo Switch Online abonnement dan is het helemaal gratis!