The Elder Scrolls IV: Oblivion remake lijkt steeds echter te worden nu mogelijk screenshots zijn gelekt

Er wordt al maanden gespeculeerd over een remake van the Elder Scrolls IV: Oblivion. Er zouden zelfs afbeeldingen van de game gespot zijn.

De laatste weken horen we veel geluiden over een mogelijke shadow drop voor de remake van The Elder Scrolls IV: Oblivion en nu zouden er screenshots zijn gespot op de website van ontwikkelaar Virtuos. Deze ontwikkelaar is bekend met het maken van remakes en komt later dit jaar ook met Metal Gear Delta: Snake Eater. Daarnaast zou de studio ook bezig zijn met de remake van Oblivion, aldus X-gebruiker RinotheBouncer.

HUGE: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered images appeared to have surfaced in Virtuous studio’s website🚀 ✅Improved archery

âś…Implementing hit reactions

âś…New HUD

âś…Blocking feature like Souls-like games

âś…Highlighter sneak icons

âś…Stamina upgrades

✅Launching later this… pic.twitter.com/BQXeBMP64l — Rino (@RinoTheBouncer) April 15, 2025

Opvallend detail op de website van Virtuos is dat alle pagina’s van de site te bezoeken zijn, behalve degene die de tab “Our Works” vallen. Deze zijn blijkbaar allemaal verwijderd.

Het lijkt dus nog een kwestie van tijd tot de game wordt aangekondigd. We houden het uiteraard voor jullie in de gaten. Vooralsnog raden we jullie aan om het geheel nog met een korrel zout te nemen.