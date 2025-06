Bethesda knalt op Steam Summer Sale met kortingen op Indiana Jones en meer!

Bethesda doet ook mee aan de Steam Summer Sale en geeft kortingen op games als Indiana Jones and the Great Circle, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 76 en meer!

Zo is Fallout 76, inclusief de nieuwste Gone Fishing uitbreiding (en alle die daarvoor kwamen) verkrijgbaar voor nog geen tientje. Indiana Jones and the Great Circle is met 20% korting te scoren en op de premium edition zelfs 30%, deze geeft later ook toegang tot de Order of the Giants DLC.

The Elder Scrolls IV: Oblivion is misschien een van de slechts bewaarde geheimen uit de game-industrie, maar ook deze game kun je op Steam nu met 20% korting binnenhalen. Er zijn nog veel meer games die je met kortingen kunt scoren, namelijk:

DOOM Eternal – tot 75% korting

Ghostwire: Tokyo – tot 75% korting

Fallout 4 – tot 60% korting

Fallout 4 VR – tot 60% korting

Redfall – tot 50% korting

DEATHLOOP – tot 80% korting

Starfield – tot 40% korting

Wolfenstein: The New Order – tot 75% korting

Wolfenstein: The Old Blood – tot 75% korting

Houd Steam dus goed in de gaten.. of juist niet als je portemonnee al leeg is door je vakantie!